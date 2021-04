Warum so wenige Kaufbeurer Muslime auch hier begraben sind

Auf dem entsprechenden Areal am Waldfriedhof gab es zehn Bestattungen in zehn Jahren. Die Sargpflicht, die nun gelockert werden soll, spielt dabei kaum eine Rolle.

16.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Verstorbene werden in einem Sarg beerdigt. Was seit dem Mittelalter in unseren Breiten üblich ist, hat sich im Verlauf der Jahrhunderte zum Gesetz verfestigt. Seit einiger Zeit wird an dieser Vorschrift aber wieder gerüttelt, und in etlichen Bundesländer schafften in den vergangenen Jahren die sogenannte „Sargpflicht“ ab. Der Hauptgrund: Nach muslimischer und teilweise auch jüdischer Tradition sollen die Tote bei der Beisetzung lediglich in ein Tuch gehüllt sein. Nachdem jetzt in Bayern die entsprechenden Gesetze ebenfalls gelockert werden, beschäftigen sich auch die Kaufbeurer Stadträte mit diesem Thema.