Mehr Umsatz und eine geplante Expansion beim Automobilzulieferer Iwis e-tec in Kaufbeuren: Doch das neue Geschäftsjahr wartet mit Herausforderungen.

17.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Das Unternehmen Iwis e-tec hat im Jahr 2021 erstmals einen Jahresumsatz von mehr als 25 Millionen Euro erreicht. Damit übertraf das Unternehmen seine eigenen Ziele deutlich. Erst ein Jahr zuvor war die Verschmelzung der Iwis Systemtechnik mit der Iwis e-tec zu einem Unternehmen vollzogen worden. Nun kündigt das Unternehmen am Standort Kaufbeuren weitere Investitionen in die „Zukunftstechnologien“ Laserschneiden und industrielle Teilereinigung an.

