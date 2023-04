Sinnvoll oder Quatsch - was bringt der Girls' und Boys' Day im Allgäu?

Jugendliche schauen sich heute, Donnerstag, beim Girls' und Boys' Day in Allgäuer Betrieben um. Was bringt's? Unsere Redaktionsmitglieder sind geteilter Meinung.

27.04.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Seit über 20 Jahren findet einmal jährlich für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse der Aktionstag Girls’ und Boys’ Day statt. Auch an diesem Donnerstag geht es um Berufsorientierung fernab der Geschlechter-Klischees: Während Mädchen beispielsweise an Autos schrauben, lernen Buben den Berufsalltag im Kindergarten kennen. Ziel der "Zukunftstage" ist, dass Mädchen und Jungen Neues ausprobieren und in Berufe schnuppern, mit denen sie wenig Berührungspunkte haben. Bei Mädchen sind das etwa handwerkliche und technische Berufe, bei Jungen der soziale Bereich.

Der Aktionstag beseitigt Vorurteile in den Köpfen - davon ist unsere Redakteurin Katharina Gsöll überzeugt:

Berufsfelder als typisch männlich oder weiblich zu bezeichnen, ist nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem sind etwa das Handwerk nach wie von männer-, Pflege und Pädagogik frauendominiert. Gerade in diesen Bereichen ist der Fachkräftemangel groß. Das liegt nicht unbedingt daran, dass junge Frauen und Männer keine „untypischen Berufe“ lernen wollen, sondern vor allem daran, dass seit Jahren mehr junge Menschen an die Hochschulen drängen. Vor 20 Jahren studierten laut Statistischem Bundesamt 37 Prozent eines Jahrgangs, heute sind es über 50 Prozent. Sie scheinen eine Karriere in einem Ausbildungsberuf zu unterschätzen.

Aktionstag: Einen Job finden, der glücklich macht

Den „Zukunftstag“, wie der Girls’ und Boys’ Day heute oft heißt, sollten Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe als Chance nutzen, Nachwuchsprobleme in den Griff zu kriegen. Indem sie Vorurteile aus den Köpfen zu räumen, zeigen, dass sowohl Verdienst- als auch Karrieremöglichkeiten in vielen Bereichen ihrer Branche gut sind, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt – und vor allem, dass diese Berufe viel Freude machen können.

Sowohl Buben als auch Mädchen kommen bei der Aktion mit Berufen in Berührung, die nicht immer ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen. Und finden so vielleicht den Job, der sie richtig glücklich macht.

Purer Aktionismus, abschaffen. Das meint unser Redakteur Alexander Vucko:

Girls’ und Boys’ Day – das ist Aktionismus, der Rollenbilder pflegt, statt gesellschaftliche Grenzen aufzubrechen. Schon die Namen zeigen, dass die Erfinder des Tages mehr auf Anbiederung an die Jugend als auf nachhaltigen Erfolg setzen. Die meisten Schülerinnen und Schüler machen mit, weil sie müssen oder das Alternativprogramm im Unterricht nicht prickelnder zu werden verspricht.

Meist sind es Behörden oder Organisationen, die sich beteiligen. Sie bemühen sich redlich. Aber mal ehrlich. Es ist ein Blick hinter die Kulissen unter Laboratmosphäre. Arbeitswelt sieht anders aus. Und es ist kaum denkbar, dass sich ein Junge oder Mädchen nach ein paar Stunden Schnuppern hoppla-hopp für eine geschlechteruntypische Ausbildung entscheidet.

Unsere Gesellschaft hat andere Probleme

Unsere Gesellschaft hat andere Probleme: demografischer Wandel und Eltern. Arbeitgeber müssen mit viel weniger Bewerbern vorliebnehmen als vor 20 Jahren und attraktive Jobs anbieten – egal, für welches Geschlecht. Leitplanken für die Berufswahl setzen zudem Eltern in der Erziehung. Dort gilt es, Normen zu hinterfragen. Den Rest würden Lohngerechtigkeit und Vorgesetzte erledigen, die Mitarbeitende als Menschen führen und fördern, nicht als Männer oder Frauen. Wenn es das alles nur gäbe ...