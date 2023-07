Was das Buronlied mit dem Tänzelfest verbindet

Vor 100 Jahren erschien das „Buronlied“. Jedes Jahr wird es am Tänzelfest in Kaufbeuren gesungen. Aber was hat es eigentlich mit dem Lied auf sich?

Jedes Jahr am Tänzelfest klingt es durch Kaufbeuren: das Buronlied. Erstmals gedruckt erschien es vor 100 Jahren, am 4. Juni 1923, in der „Kaufbeurer Volkszeitung“ als „Kaufbeurer Heimatlied“ - in schwerer Zeit.

Deutschlands industrielles Kernland, das Ruhrgebiet, war seit 11. Januar von Frankreich und Belgien besetzt, die sich so die im Versailler Vertrag von 1919 festgeschriebenen Reparationen sichern wollten. Der von der Reichsregierung dagegen finanzierte passive Widerstand trieb die vom verlorenen Weltkrieg verursachte Inflation ins nicht mehr Fassbare; so kostete ein Kilo Schwarzbrot in Kaufbeuren Anfang Januar 126 Mark, am Tag, als das Buronlied in der Zeitung stand, schon 2200. Trotz mancher Erhöhungen blieben die Löhne weit dahinter zurück, und beim Armenrat der Stadt mehrten sich die Anträge auf Unterstützung. Nicht umsonst warb die Lokalzeitung im Juni um Abonnenten mit ihrer täglichen Dosis Literatur: „Niemals war es notwendiger, den Leser durch gute Romane zu unterhalten und ihn dadurch aus der politischen und wirtschaftlichen Sorge des Alltags herauszureißen.“

Und der Tänzelfestverein musste im Frühsommer sein Tun rechtfertigen: „Man ist es nachgerade gewohnt zu hören, daß in unsere Zeit Feste nicht passen. Aber man vergesse doch nicht, daß es sich beim Tänzelfest um ein Kinderfest handelt. Gar vieles müssen heute unsere Kinder entbehren, und man kann von einem Großteil sagen, daß sie eine schlimme Jugendzeit erleben müssen. Da sollen ein paar Tage im Jahr ihnen allein gehören; (…) da sollen die Augen der Kinder froher leuchten.“

In diese Situation hinein kam das Buronlied wie ein Trost- und Trutzlied; es verkündete: Verwurzelt in einem liebenswerten Städtchen, „sturmzeiterprobt“, stehen wir auch die Stürme der Gegenwart durch. Die Botschaft kam von oben: „Gedicht von Dr. Volkhardt. Musik von Dr. Bauckner“. Georg Volkhardt, Kaufbeurens Erster Bürgermeister von 1917 bis 1933 (und 1945 bis 1948) schrieb seinen Text in der populären Tradition der antimodernen Heimatbewegung mit Wurzeln im 19. Jahrhundert, die unter anderem im vertrauten Nahen Schutz suchte vor einer sich ständig und bedrohlich verändernden Welt.

An der „Heimat“ sollte sie abprallen. So versorgte 1923 auch das liberale „Allgäuer Tagblatt“ seine Leserschaft drei Monate lang mit einem „Allgäuer Heimat-Roman“ (Emil Uellenberg: Das Licht im Moor), als Buch erschienen 1922. Ein Jahr danach huldigte Peter Dörfler der Region mit seiner Erzählung „Die Papstfahrt durch Schwaben“. Und Volkhardt baute mit seiner Hymne weiter an der Befestigung einer kleinen Welt, ohne wie viele aus der Heimatbewegung, darunter sein Zeitgenosse Kurat Christian Frank, Ehrenbürger Kaufbeurens seit 1925, völkisch und nationalsozialistisch zu sein oder zu werden.

Mag heute Volkhardts Pathos fremd und kurios anmuten, so störte den damaligen Leiter der städtischen Singschule, Hanns Frank, etwas anderes: Bauckerts Melodie. Woraufhin Frank das Gedicht neu vertonte. In seiner Fassung gehört es seither zu Kaufbeuren.