Was den "Kaufbeurer Advent" so besonders macht

Beim „Kaufbeurer Advent“ erleben 500 Besucher eine musikalische Weihnachtsgeschichte in ungewöhnlicher Umgebung - und das schon zum 27. Mal.

12.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der „Kaufbeurer Advent“ ist seinem Ruf, etwas Besonderes in der vorweihnachtlichen Veranstaltungsfülle in der Wertachstadt zu sein, auch bei seiner 27. Auflage gerecht geworden. Als die letzten Akkorde des gemeinsam gesungenen „Andachtsjodlers“ verklungen waren, erhoben sich die knapp 500 Zuhörerinnen und Zuhörer von ihren Stühlen, um Minuten lang Beifall zu spenden. „Was war das für ein Genuss!“, rief Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück von der Dreifaltigkeitskirche bei ihrem Schlusswort aus. Sie lobte die Originalität, die adventliche Veranstaltung in der Ausstellungshalle des Autohauses Allgäu abzuhalten. Die mit dem Advent verbundene Hoffnung auf die Ankunft des Herrn bedeute auch in diesen Zeiten, dass sich vieles wieder zum Guten wenden könne.

Acht Vokal- und Instrumentalgruppen machen Volksmusik - weit entfernt vom Weihnachtskitsch

Angelehnt an die biblische Schilderung erzählten, spielten, sangen und jodelten insgesamt acht Vokal- und Instrumentalgruppen aus der Region die Weihnachtsgeschichte – von der Verkündigung und der Herbergssuche bis hin zum Weg zur Krippe. Die Familienmusik Keller, die Niedersonthofener Singfehla, Barbara Keller, das Blechbläserensemble Kaufbeuren, die Jungen Jodler N‘sonthofen, das Gitarrenduo Hitzelberger-Sauerwein und die Kaltentaler Alphornbläser boten ausnahmslos Volksmusik auf hohem Niveau und weit entfernt vom Weihnachtskitsch. Die Musikerinnen und Musiker verstanden es vortrefflich, die in den Musikstücken innewohnenden Grundstimmungen wie Besinnlichkeit, Nachdenklich oder Fröhlich dem Publikum zu vermitteln. Im Übrigen verstärkten die minimalistische Dekorierung der Ausstellungshalle die Konzentration auf das Geschehen und die Gedanken auf der Bühne.

Viele Mitwirkende sind schon von Anfang an dabei

Heinz Kreuter, Gesellschafter der Autohaus-Allgäu-Medele-Schäfer-Gruppe und Begründer der Veranstaltung, erinnerte sich in seiner Begrüßung an das „erste Mal“ in den 90er Jahren. Im damaligen Autohaus an der Augsburger Straße sei quasi ein ganzer Wald aufgestellt worden. Aber Schnee, Glühwein und Plätzchen seien damals wie heute unentbehrlich für die richtige Stimmung beim „Kaufbeurer Advent“. Kreuter zeigte sich erfreut darüber, dass ein großer Teil der diesmal beteiligten Künstlerinnen und Künstler schon in den Anfängen dabei gewesen seien, und erwähnte im Besonderen Sprecher und Moderator Alex Dorow. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse zollte dem „Kaufbeurer Advent“ seine Anerkennung und dankte den Initiatoren, dass der Erlös der Veranstaltung heuer wiederum an Weihnachtshilfe der Stadt geht. Dank dieser Initiative erhielten rund 600 Kinder bedürftiger Familien in der Stadt ein Weihnachtsgeschenk, die ansonsten an Heiligabend vielleicht leer ausgingen.