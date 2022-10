Was der Kaufbeurer Künstler Markus Fürst im Sparkasse-Gewölbe zeigt

Markus Fürst ist der Tuschestift allein zu wenig. Der Kaufbeurer schafft neben Zeichnungen auch Reliefs und greift dabei auf ungewöhnliche Materialien zurück.

13.10.2022 | Stand: 11:48 Uhr

„Natur und Struktur“, so ist die Ausstellung mit Werken von Markus Fürst betitelt, die bis Samstag, 19. November, im Gewölbekeller der Kaufbeurer Sparkasse zu sehen ist. Generationen von Schülern öffnete er als Kunsterzieher einen Zugang zu den schöpferischen Kräften. Seit seinem Ruhestand 2015 kann sich Fürst, der heuer seinen 70. Geburtstag feiert, ganz der eigenen Kreativität widmen, und diese von der Künstler-Stiftung Kaufbeuren veranstaltete Schau mit fast 50 Arbeiten ist das beeindruckende Ergebnis. Da sind zum einen die Zeichnungen mit Tuschestiften. Unendliche, in ihren Wiederholungen fast mantrisch-meditative Flechtwerke, in denen sich immer wieder Motive oder Schriftzüge verstecken. Kein Chaos, sondern filigrane Weberei mit Linien. Man darf Fürst einen gut gelaunt tanzenden Strich bescheinigen. Farbig beherzt, lieber sinnlich rund als eckig verletzend.

Seidenpapier veredelt auch banale Fundstücke

Eine Spirale, das Lebenssymbol schlechthin, eröffnet den Reigen. „Panta rhei“ (alles fließt) heißt das nächste Motiv, eine Welle. Auf dem „Weg“ geht es weiter, einen Berg hinauf. Und diesen Titel hat auch das erste Relief. Verschiedene Materialien überzieht Fürst mit Seidenpapier, sei es Schilf von der Donau oder Ästchen, „die ich meiner Frau aus dem Feuerholz für den Ofen stibitze“. Das feine Papier, mit Kleister anpassungsfähig gemacht, schmiegt sich beinah zärtlich um die Materialien. Selbstgemachtes, handgeschöpftes Papier findet man immer wieder in dieser Ausstellung. Ein Kurs dazu in den 90er Jahren sei für ihn eine Initialzündung gewesen, berichtet Fürst.

Markus Fürst hat schon viele Materialien und Techniken ausprobiert

Nur zu zeichnen, reiche ihm nicht, sagt der studierte Bildhauer, der schon viele Materialien ausprobierte. Auch geschmiedet hat er. Manche seiner Bilder erhalten durch Eisenchlorid einen rostigen Touch. In der Ausstellung ist auch Flechtwerk mit breiteren Streifen zu entdecken. Strukturen spürt Fürst im Sand auf, von Wind und Wasser geformt, oder im Efeu. Fotos davon überlagert er mit transparentem Papier – mit seinen Zeichnungen. Da ist jemand den Netzwerken des Lebens auf der Spur. Gekonnt, ja virtuos balancierend zwischen den Polaritäten: akkurat und doch dynamisch, überlegt und zugleich improvisiert. Kopf, Herz und Hand gleichberechtigt. Und vor allem: diese Werke sprechen, flüstern, raunen, wispern – da braucht es keine Erklärungen.

Wo und wann ist die Ausstellung zu sehen?

Die Ausstellung „Natur und Struktur“ der Künstler-Stiftung Kaufbeuren im Kunstgewölbe der Sparkasse (Ludwigstraße 26) läuft bis zum 19. November und ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.