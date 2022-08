Was die Kaufbeurer von der neuen Allgäuer Zeitung halten

Am Infostand der Allgäuer Zeitung in Kaufbeuren herrscht reger Betrieb. Für die neue Gestaltung und die Arbeit der Redaktion gibt es Lob und Kritik.

06.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Für viele Leserinnen und Leser gehört die Allgäuer Zeitung oft schon seit Jahrzehnten zum Alltag. Klar, dass da eine Neugestaltung wie sie vor einigen Wochen erfolgt ist, ganz genau wahrgenommen und beurteilt wird. Um von den Lesern aus erster Hand zu erfahren, was sie vom neuen Design halten, aber auch was ihre Wünsche und Anregungen für die Heimatzeitung sind, hat die AZ an vielen Orten im Allgäu Infostände aufgestellt. Die Aufforderung „Sagen Sie uns Ihre Meinung!“ sind auch in Kaufbeuren zahlreiche Leserinnen und Leser nachgekommen. Trotz Nieselregens und ungewohnt kühler Temperaturen herrschte am Stand auf dem Kirchplatz den gesamten Samstagvormittag über reger Betrieb.

Die Heimatzeitung als "Wohnzimmer"

„Man muss sich halt erst daran gewöhnen, aber es gefällt mir eigentlich nicht schlecht“, sagte etwa ein Kaufbeurer Senior zur neuen Gestaltung. „Wir haben Ihr Wohnzimmer umgebaut, ohne Sie zu fragen“, zog Uli Hagemeier, Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung einen humorvollen Vergleich. Allerdings sei es nach 15 Jahren wieder an er Zeit gewesen, das Erscheinungsbild moderner zu gestalten. „In einer solchen Zeit ändern sich auch die Lesegewohnheiten“, ergänzte Rolf Grummel, Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung, der wie weitere Mitarbeiter aus Redaktion und Verlag auf die vielen Fragen und Anregungen am Infostand einging.

Wunsch nach besser lesbarer Schrift an einigen Stellen

Etliche Leserinnen und Leser bemängelten, dass die Schrift nach der Umgestaltung nicht mehr so gut lesbar sei wie früher. Dies gelte insbesondere für die Service-Seite mit den Öffnungszeiten und den Terminen sowie für die samstägliche Kirchenanzeigerseite. Diese seien durch den Wegfall von farbigen Rubrikenköpfen zudem unübersichtlicher geworden. Manfred Simon aus Neugablonz übergab den AZ-Vertretern gleich eine ganz Liste mit Stellen in der Zeitung, an denen er sich andere, größere oder deutlichere Schriften wünscht – bis hin zum Witz auf der „Capito“-Kinderseite.

Ziel der Umgestaltung war ein klareres und ruhigeres Erscheinungsbild

Grummel und Hagemeier erläuterten, dass es Ziel der Neugestaltung gewesen sei, der Zeitung ein ruhigeres und klareres Erscheinungsbild zu geben. Dies sei auch der Grund, warum viele farbige Elemente und Logos nicht mehr auf den Seiten zu finden sind. Dazu gehört der „Fahnenschwinger“, der früher die Artikel zum Tänzelfest zierte und den Leser Christian Trambacz aus Kaufbeuren heuer sehnlichst vermisste. Auch Yvonne Unsin aus Biessenhofen wünschte sich wieder mehr farbige Elemente in den Artikeln: „Die Zeitung liest sich ja schon fast wie ein Gesetzbuch.“ Die AZ-Vertreter betonten, dass der Neugestaltungsprozess nach wie vor laufe und die Anregungen der Leser weiter mit einflössen. „Schön, dass Sie uns Ihre Meinung sagen. Das zeigt, dass Sie uns ernst nehmen“, sagte Hagemeier einer Leserin, die sich die Leserbriefe auf der Seite 2 wieder an ihrem ursprünglichen Ort wünscht.

"Macht weiter so!"

Lob und Tadel gab es auch für die Redaktion. So bemängelte eine Kaufbeurerin, dass die Berichterstattung über die christlichen Kirchen zu negativ gefärbt sei. Ursula Geiger, die die AZ seit 55 Jahren liest, stört sich an Tipp- und Trennungsfehlern in den Artikeln. Ansonsten ist sie aber sowohl mit dem neuen Design als auch mit der Arbeit der Kaufbeurer Lokalredaktion sehr zufrieden: „Macht weiter so!“