Was die Malerin Brigitte Wolf in Neugablonz zeigt

Brigitte Wolf hat sich mit Bezügen zwischen Literatur und Malerei beschäftigt. Es geht um Buchstaben und Schriftsteller, aber im Zentrum steht eine Giraffe.

29.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ein Bild sagt mehr als tausend Wort, heißt es. Doch wer sagt, dass sich ein Gemälde nicht auch der Buchstaben bedienen darf? Die Malerin Brigitte Wolf hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Kombination von Malerei und Literatur, mit dem Zusammenspiel von Farbe, Form und Schriftzeichen und schließlich auch mit berühmten Literaten als Motive ihrer Bilder auseinandergesetzt. Herausgekommen ist dabei die Ausstellung „Bild und Poesie“, die am Samstag, 28. Januar, ab 18 Uhr eröffnet wird und im Atelier der Künstlerin im Haus der Gablonzer Industrie (Neue Zeile 11) in Neugablonz zu sehen ist.

Brigitte Wolfs Markenzeichen bleibt die Offenheit für ganz verschiedene Stile und Techniken

Wolf hat dafür ältere Arbeiten von ihr in einen literarischen Zusammenhang gesetzt, vor allem aber viele neue Werke in der ihr eigenen Offenheit für ganz verschiedene Stile und Techniken geschaffen. Ins Auge fällt sofort eine Giraffe, die die gesamte Raumhöhe ihres Ateliers in Anspruch nimmt. Nicht nur die vielen Worte, Zitate und Lettern auf ihrem Körper und in ihrer saftig grünen Umgebung verweisen auf den Schriftsteller Gabriel García Márquez, sondern vor allem das Tier selbst. Denn in seiner literarischen Frühzeit hatte der Spanier eine erste, eigene Kolumne mit dem Titel „La Jirafa“ („Die Giraffe“) in einer Tageszeitung. Um das zentrale Gemälde gruppieren sich weitere Giraffenköpfe mit gewitzten Gesichtsausdrücken und Porträts von Márquez, die mal skizzenhaft, mal voll ausgearbeitet erscheinen.

Goethe, Hemingway, Rilke, Cervantes und Celan versammeln sich im Haus der Gablonzer Industrie

So nähert sich Wolf auch den anderen Literaten an, die während der Ausstellung ihr Atelier bevölkern. Johann Wolfgang von Goethe etwa, den sie in etlichen stilistischen Variationen „an seinem Schreibtisch“ darstellt – an eines seiner Zitate angelehnt sogar zweimal in einem Bild. Auch der lesende Dichter Paul Celan begegnet dem Betrachter mehrfach – als Bleistift- und Kreidezeichnung, von Worten umrahmt und überkritzelt. Wolf betont aber, dass dies keine planvollen Entwurfsstadien, sondern fertige Werke seien, ganz ihrer experimentellen, forschenden Arbeitsweise entsprechend. Jeweils nur einmal sind Ernest Hemingway, Miguel Cervantes und Rainer Maria Rilke dargestellt. Dafür werde diese Schriftsteller von durchweg ausdrucksstarken Gemälden begleitet, die Inhalte ihrer Werke weniger illustrieren als vielmehr symbolisieren. Rilkes „Leben in wachsenden Ringen“ schlängelt sich nach oben, Hemingways Leidenschaft für den Stierkampf ist kraftvoll präsent um Cervantes herum tummeln sich expressiv-farbmächtige Pferde: selbstbewusste Varianten des Reittieres „Rosinante“ seines großen Antihelden Don Quijote.

Wann ist die Ausstellung zu sehen?

Die Ausstellung, die bis einschließlich Freitag, 3. Februar, läuft, ist täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Anschließend können die Bilder nach Vereinbarung unter Telefon 08346/982860 per E-Mail an wolf.brigitte@hotmail.com betrachtet werden.