Was Eggenthal momentan und in Zukunft bewegt

Eggenthals Bürgermeisterin Karina Fischer benennt künftige Herausforderungen – vom Breitbandausbau bis zur neuen Kita. Warum sie dennoch zuversichtlich ist.

21.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Sehr gut besucht war die Bürgerversammlung in Eggenthal. In der örtlichen Sporthalle kamen zahlreiche Themen aus der Gemeinde zur Sprache. In ihrem Bericht ging Bürgermeisterin Karina Fischer insbesondere auf die beiden Projekte Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) und Dorfladen ein. Mit dem GEK habe sich Eggenthal einer großen Herausforderung gestellt. Das Interesse an der Bürgerbefragung und an den bisherigen Workshops zeige jedoch, dass sich die Einwohner aktiv bei der nachhaltigen Gestaltung ihrer Heimat einbringen wollten. Der Dorfladen, wurde im Juni eingeweiht und werde von Einheimischen und Auswärtigen bestens angenommen. Dass sie sich über das in diesen Bereichen Erreichte freut, war der Bürgermeisterin bei der Versammlung deutlich anzumerken. „So etwas geht nur miteinander, Gemeinde sind wir alle!“, sagte sie.

Die 21 Bauplätze im Baugebiet "Mitterfeld II" werden bald vergeben

Die Erschließungs- und Vermessungsarbeiten im Baugebiet „Mitterfeld II“ mit 21 Bauplätzen seien abgeschlossen. Inzwischen wurden auch Kriterien erarbeitet, nach denen die Parzellen vergeben werden. Derzeit lägen 18 Bewerbungen für die Baugrundstücke vor, berichtete Fischer. Verschiedene Straßen im Gemeindegebiet wurden saniert, die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Bereich der Bushaltestelle Am Lugenbach wolle der Gemeinderat demnächst behandeln. Die Änderung der Vorfahrtsregelung im dortigen Kreuzungsbereich sei beantragt worden. Für mehr Verkehrssicherheit wurden zudem im Gemeindebereich mehrere Geschwindigkeitswarnanlagen installiert.

Neue Kindertagesstätte: Baubeginn wohl erst in den nächsten Jahren

Mit dem Baubeginn des geplanten neuen Kindergartens mit Krippe beim Wertstoffhof rechnet Fischer erst nach der nächsten Kommunalwahl. Derzeit werde der Bedarf ermittelt, dann müsse eine europaweite Ausschreibung der Arbeiten erfolgen. Die Bürgermeisterin berichtete zudem, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in der renovierten Schulwohnung untergebracht wurde. Außerdem dankte Fischer den Landwirten für die Pflege der Uferränder an den Ortsbächen und dem Team um Gerhard Oberhofer für die gelungene „Aufleuchtung“ der Marien-Seelenkapelle. Sie machte darauf aufmerksam, dass der Gemeindearbeiter künftig keine Hecken mehr auf Privatgrund schneiden darf.

Kreisstraße zwischen Eggenthal und Bayersried wird ab 2023 ausgebaut

Die Kreisstraße von Eggenthal nach Bayersried wird ab 2023 ausgebaut. Der Vorplatz am Wertstoffhof sei fast fertig. Nun würden Bürger gesucht, die sich um die Bepflanzung und Pflege der dortigen Blumentröge kümmern. Derzeit werde auch in Eggenthal ein Notfallplan bei Stromausfall erarbeitet. Die Stromversorgung der Wasserversorgung und der Kläranlage soll auf Fotovoltaik umgerüstet werden. Wie sich die Bürger selbst auf einen Stromausfall vorbereiten können, war einem ausgelegten Informationsblatt zu entnehmen.

Trotz solider Finanzen müssen für geplante Investitionen auch Kredite aufgenommen werden

Informationen zu den Gemeindefinanzen gab es bei der Bürgerversammlung schriftlich. So habe der diesjährige Haushalt ein Volumen von fast fünf Millionen Euro. In den kommenden Jahren stehen mehrere große Investitionen an – vom genannten Neubau des Kindergartens bis zum Ausbau des Breitband-Datennetzes. Zu deren Finanzierung müssten zwar Kredite aufgenommen werden, aber Eggenthal verfüge dennoch über ein stattliches Finanzpolster. Erfreulich sei heuer der deutliche Zuwachs bei der Gewerbesteuer. Personal- und Energiekosten würden aber steigen, auch die Gebühren für Wasser müssten voraussichtlich angehoben werden.

Gemeinsames Engergieprojekt in der Hand der Bürger angedacht

Im Anschluss an den Bericht der Bürgermeisterin kamen viele Fragen und Wortbeiträge aus der Zuhörerschaft, etwa zur Schülerbeförderung, zum öffentlichen Personennahverkehr, zur Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen zur Finanzierung der geplanten Investitionen, zur Nutzung alternativer Energien oder zum Ausbau des Breitband-Datennetzes. Was die Nutzung von Windkraft, Biogas und Nahwärme für die Gemeinde anbelangt, befasse sich der Gemeinderat schon länger mit diesem Thema. Die Gemeinde strebe ein gemeinsames Energieprojekt in der Hand der Bürger an, um die Wertschöpfung ausschließlich in der Kommune zu behalten. In Sachen Breitbandausbau appellierte Anton Sanktjohanser eindringlich an Bürgerinnen und Bürger, sich von den hohen Kosten des Anfang 2023 erwarteten Angebots nicht abschrecken zu lassen. „Das ist eine einmalige Chance!“, sagte er. Außerdem seien beträchtliche Zuschüsse zu erwarten. Gelobt wurde schließlich die positive, offene Art von Bürgermeisterin Karina Fischer. „Bleib, wie Du bist“, ermunterte sie ihr Stellvertreter Erwin Hofmann.