Was gegen Vorurteile hilft? Gelebte Gleichberechtigung

Frauen und Männer, die jeden Tag mit Klischees brechen, machen unsere Gesellschaft offen und vielfältiger. Im Idealfall werden sie zu Vorbildern.

15.10.2021 | Stand: 19:01 Uhr

Nichts hilft so sehr gegen Vorurteile wie gelebte Gleichberechtigung. Frauen, die Unternehmen leiten oder das Kommando bei der Feuerwehr übernehmen. Männer, die zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern.

Doch bis das überall als selbstverständlich gilt, wird es noch dauern. Das liegt an den Rahmenbedingungen, die Wirtschaft und Politik schaffen. Warum sollte der Vater seinen Job aufgeben, wenn die Frau doch viel weniger verdient?

Rollenklischees haben sich über Jahre gefestigt

Es liegt aber auch an Rollenklischees, die sich über Jahre hinweg in unserer Gesellschaft verfestigt haben. Da ist etwa der Mann, der keine Schwäche zeigen darf, da ist die Frau, die zur Egoistin wird, weil sie Familie und Karriere in Einklang bringen will.

Und dann sind da glücklicherweise die Menschen, die mit solchen Klischees jeden Tag brechen, und jene, die sie dabei unterstützen.

Im Idealfall werden sie zu Vorbildern, in der Familie, im Verein, im Kindergarten, in der Schule. Sie zeigen Kindern, dass eine Frau bei der Feuerwehr nichts Außergewöhnliches ist, ebenso wenig wie ein Mann als Erzieher. Das lässt unsere Gesellschaft offener und vielfältiger werden.

