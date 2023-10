Was geschieht mit den Eisenbahnerhäusern in der Füssener Straße in Kaufbeuren?

Seit Jahren verkommen vier gründerzeitliche Häuser der Bahn an der Füssener Straße in Kaufbeuren. Eigentlich sollten dort günstige Wohnungen gebaut werden.

03.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Architekten haben ja oft ihre eigene Art und Weise, um die Dinge zu beschreiben. Bei der jüngsten Verleihung des Baupreises Kaufbeuren wurde auch der Neubau eines Küchenstudios an der Füssener Straße gewürdigt. Die Jury stellte in ihrer Laudatio die Frage, was "die richtige bauliche Ausdrucksweise" an einer "städtebaulich so divers besetzte Einfallstraße Kaufbeurens" sein könnte. Auch viele Bürger und Besucher der Wertachstadt stellen sich - wahrscheinlich etwas anders formuliert - diese Frage, wenn sie auf der B16 von Süden her nach Kaufbeuren kommen.Denn neben dem ausgezeichneten Neubau an der Ecke Weiherweg passieren sie dabei auch etliche weniger ansehnliche Immobilien.

