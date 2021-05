Was hat ein Biber mitten in der Kaufbeurer Innenstadt zu suchen?

Ein tierische Begegnung hatte unsere Redakteurin vergangene Woche am Kaufbeurer Mühlbach. Könnte es sich um den bekannten Stadtbiber handeln?

31.05.2021 | Stand: 16:46 Uhr

Was hatte der Biber am Donnerstagabend mitten in der Kaufbeurer Innenstadt zu suchen? Ganz einfach: Ein köstliches Abendessen. Denn während der Giersch manchen Hobbygärtner mit seiner Hartnäckigkeit in den Wahnsinn treibt, lässt ihn sich der Biber schmecken.

Appetit auf frisches Grünzeug

Das Nagetier scheint großen Appetit auf die saftig-grünen Blätter zu haben – so groß, dass es sich von neugierigen Fotografen nicht beim Fressen stören lässt und seelenruhig vor sich hin mümmelt. Das Bild zeigt ihn beim Abendessen am Donnerstag am Ufer des Mühlbachs in Kaufbeuren.

Kürzlich rief der Nager die Polizei auf den Plan

Gut möglich, dass es sich um den stadtbekannten Nager handelt, der am Ostersonntag in der Nähe einen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Damals war das Tier orientierungslos in der vierten Etage des Parkhauses am Kunsthaus umhergerannt. Die Beamten baten Biberberater Stefan Schopf um Rat und halfen dem Tier in die Freiheit. Dort rettete er sich in den Mühlbach, wo er sich trotz Publikum wohlzufühlen scheint. Laut Schopf ist es nicht das einzige Exemplar in der Stadt – er schätzt die Population auf 40 bis 50 Tiere.