Vom Theater im Zirkuszelt bis zum Junibaum: Was ist am Feiertag und am Wochenende los?

Die Kaufbeurer Kulturwerkstatt baut ein Zirkuszelt auf, in Buchloe tanzen die Puppen: Unsere Freizeittipps für Kaufbeuren und das Ostallgäu.

15.06.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Zum Ferienendspurt ist in Kaufbeuren und der Umgebung einiges los – beispielsweise am Tänzelfestplatz. Dort hat sich die Kulturwerkstatt etwas Besonderes überlegt, um nach der Corona-Zeit wieder ganz großes Theater in die Stadt zu bringen.

Westlich des Rondells baut das Kinder- und Jugendtheater ein Zirkuszelt auf. Ab Freitag, 17. Juni, ist dort das Stück „Ein Känguru wie du“ zu sehen, Ende Juni eröffnet dann der „Jahrmarkt der Träume“ – eine Reihe bunter Aufführungen mit Zirkus- und Theaterelementen.

Kulturwerkstatt Kaufbeuren präsentiert neues Stück im Zirkuszelt

Die Komödie „Ein Känguru wie du“ für Zuschauer und Zuschauerinnen ab sieben Jahren dreht sich um das Anderssein und Humor, sie handelt von Freundschaft und Toleranz. Tiger und Panther leben und arbeiten im Zirkus, jeden Tag proben sie mit ihrem Trainer für das große Festival. Irgendwann fragen sie sich, warum ihr Trainer eigentlich keine Freundin hat.

Vier Altmeister der Kulturwerkstatt Kaufbeuren übernehmen die Rollen beim Stück „Ein Känguru wie du“ (von links): Thomas Garmatsch, Jannis Konrad, Klaus Dopfer und Uwe Amberger. Bild: Martina Quante

Premiere ist am Freitag ab 19.30 Uhr, am Samstag und Sonntag beginnen die Vorstellungen jeweils um 17 Uhr. Für spontane Besucherinnen und Besucher gibt es Karten an der Abendkasse, ansonsten im Vorverkauf (www.kulturwerkstatt.eu).

Veranstaltungen im Ostallgäu: Kleinkemnat feiert Maibaumfest im Juni

Weil sich die Planungen wegen Corona verzögert haben, findet das Maibaumfest in Kleinkemnat dieses Jahr erst im Juni statt. Unter dem Maibaum gibt es am Sonntag Musik, Tänze und Spiele.

Der Festgottesdienst beginnt um 8.30 Uhr, daran schließt sich ein gemütliches Frühschoppen am Feuerwehrhaus an.

Live-Musik und Food Trucks: Street Food Festival in Landsberg

In Landsberg wird am langen Wochenende ordentlich geschlemmt: beim fünften Landsberger Street Food Festival. 20 Food Trucks stehen von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, auf dem Infanterieplatz bereit.

Für die Unterhaltung zu Speis und Trank sorgt Live-Musik und ein Programm für Kinder. Das Street Food Festival öffnet Donnerstag, Samstag und Sonntag um 11 Uhr seine Tore, am Freitag ab 15 Uhr.

Gäste aus Deutschland und der Schweiz beim Rieden-Treffen im Ostallgäu

Zum 26. Mal findet in diesem Jahr das Rieden-Treffen statt – so werden aus 1373 vorübergehend fast 1700 Riedener. Gefeiert wird gemeinsam mit dem Musikverein Rieden, der nach coronabedingter Zwangspause wieder zum Stadlfest einlädt.

In Rieden wird die Einwohnerzahl am kommenden Wochenende schlagartig steigen – allerdings nur vorübergehend. 315 Riedener aus ganz Deutschland und der Schweiz haben sich zum Rieden-Treffen im Ostallgäu angekündigt. Bild: Harald Langer

Es beginnt am Vorabend von Fronleichnam, also am Mittwoch, 15. Juni, um 20 Uhr mit dem Auftritt der „Radlerband“, während das Riedentreffen unter dem Motto „Ein Fest für Freunde“ am Freitag, 17. Juni, startet.

In Utting am Ammersee finden am Wochenende die Uttinger Ateliertage statt. Zwölf Künstlerinnen und Künstler öffnen am 18. und 19. Juni jeweils von 14 bis 19 Uhr die Türen ihrer Ateliers. Zu sehen ist Malerei, Fotografie und vieles mehr.

Eine der größten reisenden Puppenbühnen gastiert in Buchloe

Der Puppenpalast, eine der größten reisenden Puppenbühnen, gastiert in Buchloe. Kasper und seine Freunde kommen am Donnerstag, 16. Juni, um 16 Uhr ins Buchloer Kolpinghaus – und erleben spannende Abenteuer. Sie treffen im Märchenwald nämlich auf das Rumpelstilzchen.

Das Märchen wird in fünf Akten mit Holzhandpuppen aufgeführt. Die Aufführung dauert eine Stunde und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Tickets gibt es nur an der Tageskasse, eine Reservierung ist nicht möglich.

Konzert bei Kerzenlicht: Die zweite Irseer Orgelvesper in der Klosterkirche bestreitet am Sonntag ab 17 Uhr Simon Lindner aus Landshut.

Auf dem Programm stehen neben Stücken von Conrad Michael Schneider und Justin Heinrich Knecht vor allem Werke des aus Jettingen (Vorderösterreich) stammenden Komponisten und Organisten Johann Ernst Eberlin (1702 bis 1762).

Motorradfahren für den guten Zweck: Toy Run in Marktoberdorf startet wieder

Nach der Coronapause startet am Samstag, 18. Juni, wieder der Toy Run in Marktoberdorf. Das Treffen ist längst eine Kultveranstaltung in der Motorradszene und darüber hinaus geworden.

Sechster Toy Run in Marktoberdorf, Motorrad-Benefizveranstaltung, 240 Teilnehmer waren am Start und es kam eine Spendensumme von 3750 Euro zusammen. Hiervon gehen 1500 Euro an "Die Tafel" Marktoberdorf, 1500 Euro an die Kartei der Not, Leserhilfswerk der AZ. Bild: Heinz Budjarek (Archivbild)

Die Ausfahrt für den guten Zweck beginnt um 15 Uhr am Festplatz beim Modeon. Zehn Euro beträgt die Startgebühr pro Maschine, die Einnahmen fließen in soziale Projekte.