Was ist schön? Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz sucht Antworten

In der neuen Sonderschau im Isergebirgs-Museum in Neugablonz geht es um Schönheitsideale im Wandel der Zeit, aber auch um ganz Grundsätzliches.

20.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Was ist schön? Weibliche Schönheitsideale im Wandel der Zeit“, so ist die neue Sonderausstellung in der Großen Galerie des Isergebirgs-Museums im Gablonzer Haus in Neugablonz betitelt. Sie läuft bis 3. September. Das Bedürfnis, sich zu schmücken und zu verschönern, ist so alt wie die Menschheit. In Gräbern von Urzeitmenschen fand man Farben zum Bemalen der Haut und Schmuck. Damit wurde nicht nur die Attraktivität gesteigert, sondern auch gesellschaftlicher Status oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe gezeigt. Doch Schönheitsideale zu weiblichen Körpern, Haaren und Gesichtern verändern sich. Jede Kultur und jedes Zeitalter empfand andere Merkmale als schön. Überwiegend handelt es sich bei Schönheitsvorstellungen um ein gesellschaftliches Konstrukt.

Trotz aller Moden gibt es jedoch Konstanten: Symmetrie des Gesichts und eine makellose Haut werden nahezu weltweit als schön empfunden. Während Jahrhunderte lang nur Frauen der Oberschicht Zeit und Muße hatten, sich mit ihrem Aussehen intensiv zu beschäftigen, hat der „Schönheitswahn“ inzwischen alle Gesellschaftsschichten erreicht. Insbesondere durch die Medien ist der Druck gewaltig: überall perfekte Gesichter und Körper. Die Ausstellung von Dr. Alice Selinger im Isergebirgs-Museum will mit einem kritischen Blick die vermeintliche „Schönheit“ beleuchten. Denn körperliche Schönheit ist eigentlich ein genetischer Zufall und nicht von Dauer. Früher wurde eine schöne Frau als die Ausnahme betrachtet, die sie ist. Heute wird suggeriert, körperliche Schönheit sei durch entsprechend drastische Eingriffe und Disziplin für alle Frauen erreichbar und erstrebenswert. Die Folge ist eine Gesellschaft im Diät- und Schönheitswahn. Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie werden mit diesen unrealistischen Vorbildern in Verbindung gebracht.

Wann ist die Sonderausstellung im Isergebirgs-Museum geöffnet?

Parallel zur Schau „Was ist schön?“ läuft weiterhin die Sonderausstellung „Toleranz in Comics und Graphic Novels“ in der Kleinen Galerie des Museums. Die Sonderausstellungen können zu den Öffnungszeiten des Museums, dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr, besucht werden. Am Pfingstmontag, 29. Mai, ist das Museum ebenfalls von 13 bis 17 Uhr geöffnet.