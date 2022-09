Was schätzen die Menschen am Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz?

Wir haben bei Besucherinnen und Besuchern des Neugabiläums nachgefragt, wie sie das Festival finden und was sie mit dem Kaufbeurer Stadtteil verbinden.

12.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Beim Neugabiläum feierten Neugablonzer, aber auch viele Besucher von außerhalb. Wir wollten von ihnen wissen, wie ihnen das Fest gefällt und was sie mit dem Stadtteil verbinden.

Simon Hegenauer, 30: Mein Hauptberührungspunkt mit Neugablonz ist das Melodrom. Das ist so bekannt, dass man sagen könnte: Wer in den Club gehen möchte, der geht nach Neugablonz. Das Fest belebt die Stadt. Endlich ist wieder was los nach Corona. Ich denke, dass Kaufbeuren davon profitiert.

Besucherin des Neugabiläums findet: "Gut, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät"

Doris Wenzel, 68: Einen schönen Platz haben die Menschen aus meiner Heimat in Neugablonz gefunden. Der eigenständige Stadtteil hat sich aus einem Flüchtlingslager entwickelt und gehört nun zu Kaufbeuren. Das Fest finde ich stimmig zum Jubiläum. Gut, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Dominik Sesin, 22: Ich komme nicht so oft nach Neugablonz, aber die Kulturfeste zeigen, dass vieles, was man über den Stadtteil hört, Stereotype sind. Ich weiß, dass es früher einmal böses Blut zwischen Kaufbeuren und Neugablonz gab, aber ich hoffe, das gehört der Vergangenheit an und wir können zusammen feiern.

Neugablonzer Industrie als wichtiger wirtschaftlicher Teil Kaufbeurens

Mario Künne, 55: Nach Neugablonz bin ich gezogen, weil meine Frau hier Familie hat. Der Stadtteil hat eine gewisse Souveränität. Besonders die Industrie war eigenständig – ein wichtiger wirtschaftlicher Teil Kaufbeurens und sogar international bekannt. Was sich die Bewohner hier geschaffen haben und was die späteren Generationen daraus gemacht haben, verdient Anerkennung. Es ist richtig, dass sie ihr Jubiläum ordentlich feiern.

