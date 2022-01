Was sich im Isergebirgs-Museum in Neugablonz verändert hat

Der Eingangesbereich der Dauerausstellungs-Abteilung zur Entwicklung von Neugablonz präsentiert sich nun attraktiver. Weitere Modernisierungen sind geplant.

Auf eine schmucklose Wand traf bisher, wer durch die Glastüre im Erdgeschoss des Neugablonzer Isergebirgs-Museum in den dortigen Abschnitt der Dauerausstellung trat. Nicht gerade passend für die Abteilung, in der die Entwicklung des Kaufbeurer Stadtteils vom wüsten Trümmerfeld einer Munitionsfabrik ins glänzende neue Zentrum der Gablonzer Glas- und Schmuckindustrie dargestellt wird. Die zurückliegen Wochen des Corona-Lockdowns haben die Museums-Macher genutzt, um dies zu ändern.

Zwei Ausgaben der "Welt im Film" illustrieren die rasante Entwicklung von Neugablonz

Nun prangt in der Wand ein großer Monitor, der beim Eintritt mittels Bewegungsmelder startet. Zwei Ausgaben der „Welt im Film“ aus den Jahren 1947 und 1961 sind zu sehen. Die Nachrichtensendungen, die früher vor den Hauptfilmen in den westdeutschen Kinos liefen, informieren die Besucher kompakt, anschaulich und mit einem gewissen nostalgischen Charme über die rasante Entwicklung von Neugablonz in der Nachkriegszeit. In der Ausstellung folgt dann eine Inszenierung, die gut den Eindruck vermitteln, der sich den ersten Ankömmlingen aus dem Isergebirge auf der Fabrikbrache nordöstlich der alten Wertachstadt bot: Originale Betonpfeiler sowie Stachel- und Maschendraht-Überreste vom Zaun, der einst das Gelände Sprengstofffabrik der Dynamit AG in Kaufbeuren-Hart umgab, haben Museumsleiterin Ute Hultsch und ihr Team arrangiert und mit großformatigen Fahnen mit Fotos aus dieser Zeit zu einem Diorama kombiniert.

Was aus der alten Heimat in die neue übernommen wurde

Auch die anschließende Darstellung, wie die Vertriebenen aus dem Raum Gablonz an der Neiße zumindest die Straßennamen und weitere Elemente aus ihrer alten in die neue Heimat übertragen haben, wurde völlig neu gestaltet. Einem historischen Stadtplan von Gablonz an der Wand ist einer von Neugablonz gegenübergestellt. Mittels Drucktasten und Leuchtsignalen können die Besucher Übernahmen aus der alten Heimat nachvollziehen. Zudem sind an einem Mast Namensschilder von Straßen angebracht, die sowohl im alten als auch im neuen Gablonz zu finden sind. Schließlich wurden frühe Produkte aus Neugablonz, die bisher in einer Sammelvitrine gezeigt wurden, in mehreren runden Wandnischen neu arrangiert. Durch eine intensive farbige Beleuchtung wirken die Ausstellungsvitrinen selbst wie Glasperlen.

Als nächstes ist die "Schatzkammer" an der Reihe

Als Nächstes wollen Hultsch und ihr Team dann die „Schatzkammer“ mit außergewöhnlichen Stücken der Gablonzer Industrie moderner gestalten. Die Arbeiten sollen zum 20-jährigen Bestehen des Museums 2023 abgeschlossen sein. Dann könnten – vorausgesetzt die Finanzierung ist gewährleistet – weitere Bereiche folgen. „Vieles ist auf dem Stand der 90er Jahre“, sagt die Museumsleiterin. Deshalb könne die Dauerausstellung an etlichen Stellen noch verbessert werden. Froh ist Hultsch darüber, dass die Bauarbeiten am Museumsgebäude selbst abgeschlossen sind und dank des nun geräumigen Depots Veränderungen an der Dauerausstellung und die Konzeption von Sonderausstellungen „deutlich einfacher“ werden.

