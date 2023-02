Das Fragenquartett: Axel Vorbach über die richtige Ernährung und Kleidungstipps für Sportler sowie Ähnlichkeiten der Saskaler Armee und den deutschen Hockey-Weltmeistern.

14.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Vier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Axel Vorbach. Der Handballexperte ist Hauptmann der Saskaler Armee, die zur fünften Jahreszeit zur Hochform aufläuft – wie auch die Hockey-Nationalmannschaft: Deutschland gewann die Weltmeisterschaft.

Die Saskaler Armee ist auch heuer am Rathaussturm beteiligt. Wäre die deutsche Hockey-Nationalmannschaft nicht grundsätzlich ein Vorbild: Mehrmals stand sie bei der WM vor dem Aus, um dann fulminant zurückzukommen?

Axel Vorbach: Wir sind noch nie vor dem Aus gestanden – und uns gibt es immerhin schon über 110 Jahre. Und wir sind immer wieder zurückgekommen – genau wie die Hockey-Herren oder Handballer bei der WM. Bloß bei den Fußballern bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht sollten sich die Teams an der Ernährung der Saskaler Armee orientieren: Rejcherwörschte, Butterwischl, Aktien-Bier und als grüne Komponente ein saures Gurkl. Das ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Beim Rathaussturm und bei der Buron-Gaudi wird es wieder eine Abordnung von der Saskaler Armee geben – ein wenig Schutz kann ja nie schaden.

Bei den Deutschen spielte und scorte Niklas Wellen, obwohl seine Frau zuhause ein Kind erwartete – wozu sie ihr Einverständnis gegeben hatte. Umgekehrt hatten die Bayern kürzlich eine kleine Krise – und mittendrin fuhr Serge Gnabry nach Paris zur Fashion Week. Was hat mehr Stil?

Vorbach: Niklas Wellen wäre der perfekte Saskaler! Für die Frau eines Saskalers ist es selbstverständlich, dass man den Mann „immer und jederzeit gehen lassen muss“. Dafür schwören sie auf unsere Fahne und Kanone. Bei so einem wichtigen Auslandseinsatz – vergleichbar mit einem Manöver der Saskaler Armee – braucht man jeden einzelnen Mann. Und Wellen hat sein Versprechen gehalten und ist als Weltmeister zurückgekommen. Auch da sieht die Parallelen zur Saskaler Armee. Bei Serge Gnabry war es keine Frage des Stils. Laut meinem Auslandsgeheimdienst war er auf Brautschau. Oder er hat sich einen neuen Friseur gesucht.

Andererseits muss eine Armee ordentlich gekleidet sein. Tendieren die Saskaler eher zu Thomas Müller oder Serge Gnabry?

Vorbach: Ganz klar zu Thomas Müller. Der hat ja auch jeden Tag eine Uniform an. Ob beim Training, beim Spiel oder zu Hause bei seinen Pferden. Das wird ja von seinen Regierungen so vorgegeben: ob vom FCB oder seiner Frau. Serge Gnabry ist da noch ein wenig freier in seiner Kleiderwahl und vor allem in seiner Frisurwahl. Die meisten seiner Haarexperimente nicht so geeignet für unsere Käppies und nicht stilecht für uns.

Das deutsche Hockeyteam war mal das Non-Plus-Ultra, fiel aber in ein Loch und feierte nun sein Comeback. Kommen auch die Saskaler über den Kampf zum Sieg?

Vorbach: Zunächst einmal ist die ru(h)mreiche Saskaler Armee noch nie besiegt worden! Das wir dieses Jahr keinen Ball Ausrichten können, ist den Nachwirkungen eines unsichtbaren winzigen und heimtückischen Feindes geschuldet. Den konnte nicht mal unsere hochmoderne Ausrüstung erwischen. Aber mit unserer ausgewogenen Ernährung haben wir es geschafft, ihn klein zu halten.

Das Fragenquartett bisher:

