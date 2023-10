Waschmaschine setzt Keller in Kaufbeuren unter Wasser

Die Feuerwehr Kaufbeuren pumpt über eine Stunde Keller in Kaufbeuren leer.

27.10.2023 | Stand: 14:19 Uhr

Ein gebrochener Schlauch, der zu einer Waschmaschine führte, verursachte am Freitag früh gegen 7.30 Uhr einen Wasserschaden in einem städtischen Haus an der Augsburger Straße in Kaufbeuren. Die herbeigerufene Feuerwehr drehte als erstes den Wasserhahn ab. Dann wurde das Wasser aus den überfluteten Kellerräumen mit einem Sauger und einer Tauchpumpe ins Freie befördert. Im Einsatz waren über eine Stunde lang sieben Aktive. Am Ende wurde das zuständige Liegenschaftsamt der Stadt Kaufbeuren verständigt.

Brandmeldeanlage löst weiteren Einsatz aus

Gegen 9 Uhr rückte die Feuerwehr erneut mit zehn Personen aus. Eine Brandmeldeanlage eines Unternehmens im Gewerbepark Kaufbeuren hatte ausgelöst. Allerdings gab es dafür keinen wirklichen Grund. Die Einsatzkräfte stellten die Anlage zurück.