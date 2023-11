Wechselbad der Gefühle - TVN verliert dramatisches Bundesligaduell

TV Neugablonz verliert den Kampf der beiden Aufsteiger gegen Waibstadt – aber kommt den ersten Punkten in der Faustball-Bundesliga immer näher.

24.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der TV Neugablonz bleibt auch nach dem Duell gegen Mitaufsteiger TV Waibstadt punktlos – und ist dadurch nun Tabellenletzter in der Faustball-Bundesliga. Dabei hatten die Neugablonzer nach einer furiosen Aufholjagd den ersten Sieg in Sichtweite: „Im Entscheidungssatz fehlten unseren Männern nach zweieinhalb Stunden Spielzeit die nötige letzte Konsequenz, weswegen die Punkte leider nach Waibstadt gehen“, berichtet Kapitän Magnus Elstner von der knappen 4:5-Niederlage.

Waibstadt dominiert - und Neugablonz schlägt zurück

Und die hatte es in sich: „Knapp drei Stunden standen sich beide Teams gegenüber. Die Anfangsphase der Partie gehörte dem TVW, der sich jeweils zum Satzende konsequenter präsentierte und einen komfortablen 3:0-Satzvorsprung herausspielte. Danach startete Neugablonz eine sehenswerte Aufholjagd und glich zum 3:3 aus“, heißt es anerkennend auf der Homepage der Faustball-Bundesliga.

Alles ganz anders geplant

Das Spiel des TVN war insofern bemerkenswert, weil alles ganz anders geplant gewesen war: „Klares Ziel war von Beginn an, die ersten Punkte in der Bundesliga zu holen. Der Start lief aber alles andere als gut. Zwar war Neugablonz spielerisch immer gut auf einer Höhe, agierte in den entscheidenden Phasen aber oft zu verkopft, um sich am Ende zu belohnen“, erzählt Elstner. Dann feierte überraschend Christoph Sax nach langer Verletzungspause sein Comeback, „was den Männern sofort den nötigen Schwung sowie die Sicherheit gab, um mit einer sehenswerten Aufholjagd mit 3:3 in Sätzen in die Pause zu gehen“, berichtet der Kapitän weiter.

Zwei Matchbälle abgewehrt - und ausgeglichen

Und es sah auch danach noch gut aus – aber trotz einer 10:4-Führung gab Neugablonz den nächsten Satz noch in der Verlängerung an Waibstadt ab. Doch der TVN schlug zurück: Im achten Satz wehrte er gar zwei Matchbälle ab und gewann diesen sogar noch. Aber dann kam die fehlende „letzte Konsequenz“ des Teams und der entscheidende Satz wurde mit 7:11 abgegeben. „Trotz allem war es das von allen ersehnte Topspiel, bei dem jedem der circa 100 Zuschauern Faustball auf Spitzenniveau geboten wurde“, bilanziert Elstner. Bislang hatte der TVN nur zwei Schwergewichte und den Dauerbrenner der Liga, Schweinfurt, als Gegner gehabt - und verloren.

Christoph Sax zurück, Johannes Böhm fällt aus

Bereits am Freitag geht es für den TVN weiter – allerdings wieder mit einem Spieler weniger: „Ausfallen wird Johannes Böhm, ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung“, erklärt Elstner. Das heißt, Sax und Sandro Bürger stehen im Angriff, Kapitän Elstner als Zuspieler, Michael Friedrich und Jakob Mehr in der Verteidigung sowie Luca Padula und Routinier Andreas Schneeweis als Allrounder zur Verfügung.

Am Freitag beim TSV Calw

Gegner ist am Freitag ab 20 Uhr der TSV Calw, und zwar in der baden-württembergischen Kreisstadt. Der TSV liegt nach Siegen über Schweinfurt (5:4) und Waibstadt (5:0) mit 4:4 Punkten auf Platz vier – zählt zwar nicht zu den Favoriten, aber zu den Etablierten. Auf den TVN kommt also wieder ein sehr schwerer Gegner zu.