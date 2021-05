Kaufbeurer Stadtrat tagt erstmals hybrid

Stadtratssitzung findet teilweise per Videokonferenz statt. Das meiste klappt reibungslos, nur auf die Butterbrezen müssen die Daheimgebliebenen verzichten.

20.05.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Es war eine gelungene Premiere: Erstmals tagte der Kaufbeurer Stadtrat wegen der Corona-Pandemie unter den gestrengen Augen der Rechtsabteilung am Dienstag im Stadtsaal hybrid. Das heißt, 17 Bürgervertreter plus Oberbürgermeister Stefan Bosse waren im Stadtsaal anwesend, 16 weitere per Videokonferenz zugeschaltet. Vorbild war die oberfränkische Stadt Forchheim, die damit schon Erfahrung gesammelt hatte. Unterstützung erhielt die städtische IT-Abteilung dabei von Stadtsaal-Techniker Julian Loos.

Kaufbeuren: 35 Menschen im Stadtsaal

Die Spannung war bei allen Anwesenden groß, als Bosse die Uraufführung eröffnete, da die Sieben-Tage-Inzidenz in Kaufbeuren derzeit noch über 50 liegt. (Die aktuellen Inzidenzwerte finden Sie hier). Neben den Stadträten verfolgten auch Verwaltungs-Mitarbeiter und Zuhörer das Geschehen, so dass sich insgesamt 35 Menschen im Stadtsaal aufhielten. Auf der großen Leinwand über der Bühne gesellten sich weitere Stadträte und Referenten hinzu.

Bosse rief alle einzeln auf und fragte, ob sie ihn hören können. Bis auf eine Stadträtin kamen positive Reaktionen. Nach der unbeantwortet gebliebenen Frage von Bosse „hören Sie, dass wir Sie nicht hören“, gab sie ob technischer Probleme offensichtlich auf und meldete sich ab. Alle anderen blieben bis zum Ende dabei und diskutierten rege mit.

Einblick ins private Umfeld

Derweil erhielten die Zuschauer im Saal Einblick in das ein oder andere Zimmer oder Büro der zugeschalteten Stadträte. Während es sich Christian Köhler (AfD) auf einem Sofa bequem gemacht hatte, hatten sich Ulrike Seifert (Grüne) und Julia von Stillfried ( CSU) vor Bücherregalen platziert. Die Lamellenvorhänge hinter Alexander Dobler (CSU) ließen auf ein Büro schließen. Erfahrene Videokonferenz-Nutzer hatten sich für eingeblendete Hintergründe entschieden. Der Preis der AZ geht an Tobias Würfel (Generation KF) mit einer herrlichen Aufnahme von Kaufbeuren.

"Können sich alle sehen?"

Zurück zur Tagesordnung. Als Stadtplaner Werner Fehr eine Power-Point-Präsentation auf der Leinwand zeigen wollte, musste Bosse abklären, ob alle damit einverstanden sind, wenn sie nur noch sehr klein am Rande eingeblendet sind. Denn eigentlich sei vorgeschrieben, dass sich in der Hybrid-Sitzung stets alle sehen können. Christian Sobl (CSU) meinte dazu, dass er ja auch in der Sitzung im Stadtsaal seine Kollegen nicht sehen könne, die hinter ihm Platz genommen haben. Alle stimmten zu. Die Sitzung konnte weitergehen.

Am Ende waren alle froh, dass es so gut geklappt hat. Vor dem nicht-öffentlichen Teil läutete Bosse eine Pause ein. Auf die Anwesenden warteten im Foyer Butterbrezen. Die Daheimgebliebenen gingen leider leer aus, merkte der OB an. Dafür mussten sie keine Masken tragen.

