Wegen Haushaltsloch: Sind auch in Irsee Projekte gefährdet?

Gemeinderat befürchtet Streichungen bei förderfähigen Investitionen. Auch das Thema Flüchtlinge ist Thema in der Sitzung.

25.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„So kann Politik nicht funktionieren“ sagte Irsees Bürgermeister Andreas Lieb im Gemeinderat. Lieb geht davon aus, dass nach den Sparmaßnahmen des Bundes wegen des 65-Milliarden Lochs auch Bayern an der Sparschraube drehen muss und förderfähige Projekte nicht mehr oder nur noch geringer bezuschusst. Langfristige Projekte seien gefährdet.

3. Bürgermeisterin Angela Städele fasste die vorgesehenen Investitionen zusammen: Diese reichen von der Nahversorgung (V-Mini) für 650.000 Euro, über das Seniorenprojekt (vier Millionen), den Bikepark (100.000 Euro) und die Erschließung Irsee West (245.000 Euro) bis zur Ersatzbeschaffung der Sirenen (10.000 Euro), dem Bau einer Fischtreppe (20.000) sowie nötigen Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen an der Schule oder am Kindergarten (30.000 Euro).

Investitionen in Höhe von sechs Millionen auf der Kippe

Bei dieser Liste mit einem Ausgabevolumen von fast sechs Millionen Euro müsse man in den nächsten Ratssitzungen Prioritäten setzen und Streichungen vornehmen. Teil davon ist auch der Hochwasserschutz des Eiberger Weihers, für den Irsee zuständig ist, auch wenn der Weiher zur Gemeinde Baisweil gehört.

Vorsorge vor 5000-jährigem Hochwasser

Sollte ein 5000-jähriges Hochwasser eintreten, sei mit einem Wasservolumen von 93.000 Kubikmetern statt heute 76.000 zu rechnen. Um Überschwemmungen mit verheerenden Folgen für Straßen und Häusern vorzusorgen, seien die Standfestigkeit und Höhenlage des Staudamms und des Biberschutzes zu prüfen. Die größte Investition sei jedoch der Bau einer Hochwasserentlastungsanlage. Einen Teil der Kosten muss der Pächter tragen. Dazu ist ein Vertrag nötig. Die Räte, die zwar der Aufnahme in die Liste der beantragten Zuschüsse zustimmten, schlugen jedoch vor, dass die Notwendigkeit aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes zuvor noch in einer Ratssitzung erläutert wird.

2. Bürgermeister Bertram Sellner berichtete über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 und dankte der VG für die ordentliche Buchung der „Flut an Buchungen, die abgeheftet werden müssen“. Kleine Mängel wurden korrigiert, die erstmals nach 40 Jahren Töpfermarkt berechnete Miete des Bildungszentrums sollte nochmals besprochen werden. Der Rat stimmte der Entlastung der Jahresrechnung für 2022 zu.

Solidarität mit Geflüchteten

Eine längere Diskussion gab es nach einer Bürgerfrage zum erwarteten Flüchtlingszuzug. Grundsätzlich muss Irsee laut Lieb keine Migranten aufnehmen. Jedoch sei Solidarität mit dem Landratsamt gefordert, das dazu verpflichtet sei: „Wo sonst soll der Landkreis die 40 ankommenden Flüchtlinge unterbringen, es gibt ja keine OAL-Stadt?“ So blieben nur die Gemeinden. Das globale Problem des Zuzugs sei auch nur global zu lösen, etwa durch die Prüfung der Berechtigung an den Grenzen und verhandelte Obergrenzen. Eine Ablehnung vor Ort sei aber höchst unsolidarisch. Ein Ratsmitglied unterstützte Lieb und sagte, die bisherige individuelle Integration der Flüchtlinge in Irsee sei gelungen. Gebe es bei dem Thema etwas neues für Irsee, würden die Bürger beteiligt.