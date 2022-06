Wegen Schlange im Garten: Hausbewohner in Kaufbeuren alarmieren die Feuerwehr

Feuerwehrmänner sind keine Schlangenbeschwörer. Das zeigte sich bei einem kuriosen Einsatz am Dienstag in Kaufbeuren. War es ein exotisches Reptil?

29.06.2022 | Stand: 17:37 Uhr

Ein zunächst unbekanntes Reptil führte am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz im Kaufbeurer Färberweg. Hausbewohner forderten Hilfe an, nachdem sie eine Schlange im Garten entdeckt hatten.

Blitzschnell davongezischt: Das Tier versteckte sich in einem Schacht

Als sich die Einsatzkräfte dem Tier nähern wollten um es einzufangen, zischte es blitzschnell davon und verkroch sich unter einem Lichtschacht-Fertigbauteil vor einem Kellerfenster. „Die Schlange hat sich im Kiesbett um das Betonteil herum so weit ins Erdreich zurückgezogen, dass wir nicht mehr an sie herangekommen sind“, erklärte Einsatzleiter Michael Schwangart.

Tierrettung abgebrochen - Veterinär sagt: "Wahrscheinlich harmlos"

Nach einer knappen Stunde brachen er und die drei Kollegen, die mit ihm vor Ort waren, die Tierrettung schließlich ab. Gefahr für die Hausbewohner bestehe nicht. Sie hatten den ungebetenen Gast fotografiert, die Feuerwehr zeigte das Bild einem Veterinär. „Er geht davon aus, dass es sich um eine einheimische Schlange, höchstwahrscheinlich eine völlig ungefährliche Ringelnatter, handelt“, sagte Schwangart.

Derartige Einsätze sind selten

Er habe den Bewohnern geraten, sich fernzuhalten und einfach abzuwarten – früher oder später werde die verängstigte Natter „auf natürlichem Weg die Flucht ergreifen“.

Solche Einsatze seien äußert selten: „Ich bin seit 30 Jahren bei der Feuerwehr und hatte es noch nie mit einer Schlange zu tun.“ Aber Kollegen hätten schon Ähnliches erlebt – in der Regel mit einem Happy End.

Bei Exoten ist Vorsicht geboten

„Die Tiere werden eingefangen und an einem geeigneten Ort in der Natur wieder ausgesetzt“, so Schwangart. Vorsicht sei bei exotischen Reptilien geboten, die aus Terrarien ausgebüxt oder vorsätzlich von ihren Haltern in die Freiheit entlassen worden sind. Sie werden an spezielle Auffangstationen übergeben. Übrigens: In der Mythologie wird Ringelnattern nachgesagt, Glück zu bringen.

Auch in Buchloe mussten Polizei und Feuerwehr wegen einer Ringelnatter eingreifen.

In Pforzen hat ein Mann eine eineinhalb Meter lange Schlange mit einer Mörtelwanne gefangen.