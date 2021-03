Wegen Sekundenschlafs prallt ein 61-Jähriger mit seinem Auto gegen einen anderen Pkw. Die Feuerwehr muss den 22-jährigen Fahrer befreien. Doch er hat Glück.

25.03.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Weil ein 61-Jähriger am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der B16 zwischen Lauchdorf und Helchenried im Ostallgäu ein in Sekundenschlaf fiel, prallte er mit seinem Auto gegen das Fahrzeug eines 22-Jährigen. Dieser wurde im Auto eingeklemmt.

Ein 61-jähriger Mann befuhr die B16 von Helchenried kommend in Fahrtrichtung Lauchdorf. Aufgrund eines Sekundenschlafs kam dieser nach Polizeiangaben mit seinem Sprinter nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 22-Jährigen zusammen. Der 22-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Fahrzeugtüre öffnen und den 22-Jährigen begern.

Wegen Sekundenschlafs auf B16 bei Lauchdorf: 22-Jähriger im Auto eingeklemmt

Der 61-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Sprinters musste die B16 für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 22-jährige Fahrzeugführer Glück und zog sich bei dem Unfall lediglich Prellungen hinzu. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 30.000 Euro, wie die Polizei berichtet. Vor Ort waren rund 20 Angehörige der Feuerwehren Mindelheim und Dirlewang im Einsatz. Der 61-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

