Wehende Mähnen und bunte Schleifchen - Breitensporttag beim RFV Bad Wörishofen

Der RFV Bad Wörishofen richtet einen Breitensporttag aus und begeistert damit nicht nur die jungen Teilnehmer.

06.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Pinkfarbene Schmuckschleifchen zieren eingeflochten die Mähne des Ponys „Colorado“, eine rosafarbene Satteldecke mit Einhorn-Aufdruck darf genauso wenig fehlen wie ein Schutzengel-Kuscheltier am Sattel. „Die gewonnenen Schleifen sind das Schönste am Turnierreiten“, findet die siebenjährige Reiterin Emma Maucher, und mit dieser Meinung ist sie beim Breitensporttag des Reit- und Fahrvereins Bad Wörishofen nicht allein.

Begehrte Schleifen - und Karotten

Anna Stöckle strahlt übers ganze Gesicht, als sie ihre Abteilung der Führzügel-Klasse gewinnt und Pony „Prince Charming“ die goldene Schleife ans Zaumzeug gesteckt bekommt. „Dass man die Schleifen kriegt“, findet auch sie an diesem sonnigen Turniertag einfach am Allerschönsten. „Ich habe zu Hause eine ganze Wand mit Hunderten von Schleifen, ich mag sie alle, und jede hat ihre Geschichte“, sagt Prüfer Tony Machauf. Ihm gefällt, mit welcher Ernsthaftigkeit die jungen Reiterinnen und Reiter bei der Sache sind, trotzdem kommt der Spaß nicht zu kurz. Auch bei den Ponys, die nach der Siegerehrung mit gespitzten Ohren die Sachpreise genauer unter die Lupe nehmen: Karotten und Pferdeleckerlies stehen ganz hoch im Kurs.

Jüngste Teilnehmerin ist drei Jahre alt

Pony „Gina“ steht völlig gelassen auf dem Abreiteplatz. Auf ihr sitzt die jüngste Teilnehmerin des Turniers, die dreieinhalbjährige Katharina Reichert. Geführt von ihrer turniererfahrenen Patentante Sarah Krammer bestreitet sie das erste Turnier ihres Lebens und gewinnt prompt eine weiße Schleife für den dritten Platz. „Es ist aufregend, ich bin so stolz auf sie“, verrät die Patin. „Sie reitet, seitdem sie ein Jahr alt ist“, erzählt Mama Nessi Reichert, „und jetzt wollte sie unbedingt wie die Tante Sarah auf ein Turnier gehen“. Wie gut, dass der RFV keine Mühen scheue, das Breitensportturnier trotz weniger Nennungen auszurichten. „Es ist so wichtig, den Nachwuchs zu fördern“, sagt Prüferin Claudia Bassner. „Wir möchten die Kinder an den Pferdesport heranführen“, bestätigt die erste Vorsitzende des Vereins, Silke Jakwerth, und freut sich, dass die Teilnehmenden so viel Spaß an den nicht alltäglichen Wettbewerben haben.

Vielzahl von Wettbewerben

Neben der Führzügel-Klasse starten die Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Reiterwettbewerben, einer E-Dressur und einem E-Stilspringen. Beim „Vormustern auf der Dreiecksbahn“ werden die Pferde an der Hand präsentiert, beim „Caprilli-Test“ müssen Trabstangen und kleine Sprünge überwunden werden. Einen besonderen Spaßfaktor bietet der „Fun-Trail“, ein Geschicklichkeitsparcours, der in getrennten Klassen ohne oder mit Führzügel bewältigt werden kann. Ob Tonnen-Slalom, Stangen-Labyrinth, Wassereimer-Transport oder Schwimmnudeltor – wer die Stationen ohne zu stocken schafft, bekommt die volle Punktzahl. Besonders viel gelacht wird in der Führzügel-Klasse beim Sonnenschirm-Slalom kurz vor dem Ziel, im Trab für die Ponyführerinnen eine echte Herausforderung.

Reitsport für Normalverdiener schwierig

Ob im nächsten Jahr die Teilnehmerzahl höher ausfallen und das Breitensportturnier, wie eigentlich geplant, ein ganzes Wochenende lang stattfinden wird? „Es wird immer schwerer, das Pferd verschwindet ein Stück weit aus der Gesellschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer“, beobachtet Sabrina Miller, die ihren Töchtern Magdalena und Linda die Teilnahme mit ihren Ponys ermöglicht hat. Für einen Normalverdiener sei der Reitsport mit eigenem Pferd kaum noch bezahlbar, hinzu komme seit diesem Jahr eine kostspielige halbjährliche Herpes-Impfpflicht für Turnierpferde.

Sportler gehetzt, Zuschauer ausgeruht

Die Entwicklung bedauert sie, denn das Aufwachsen mit Pferden sei für Kinder ein großes Geschenk. Prompt kommt ihre zwölfjährige Tochter Linda mit Pony „Penny“ von der Springprüfung. Am Zaumzeug leuchtet ein pinkfarbenes Herzchen in der Sonne, der Schriftzug „Lieblingszicke“ ist darauf zu lesen. „Das Schwierigste auf Turnieren ist, sich trotz der Aufregung zusammenzureißen“, sagt die junge Reiterin. Dagegen legt eine Besucherin auf dem Zuschauerhügel die ausgebreitete Picknickdecke mit einem breiten Lächeln zusammen: „Gemütlich war’s heute.“

