Weichenstellungen für neuen Kindergarten in Frankenried

Der Gemeinderat in Mauerstetten beschließt Energiestandard und Wärmeversorgung für die neue Kita in Frankenried. Was wird die Betreuungseinrichtung kosten?

15.10.2023 | Stand: 04:45 Uhr

Der Mauerstettener Gemeinderat hat weitere Signale für den neuen Kindergarten in Frankenried auf Grün gestellt. Knapp acht Millionen Euro dürften Gebäude und Außenanlagen am Ende kosten. Bei der jüngsten Sitzung ging es um die Planung der Außenanlagen, den Energiestandard und die Wärmeversorgung. Schließlich beschloss der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen noch die Ergänzung der Straßenbeleuchtung am Radweg „Dampflokrunde“ vom Unterangerweg bis zur Gemarkungsgrenze Kaufbeuren. Oberbürgermeister Stefan Bosse hat Bürgermeister Armin Holderried zugesichert, die Beleuchtung auf Kaufbeurer Seite anzuschließen. In puncto Radweg-Beleuchtung sollen die LEW laut Beschluss acht statt zwölf Lampen aufstellen.

