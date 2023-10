Weidachgraben: Roden für den Hochwasserdamm

Kaufbeuren soll mit einem Rückhaltebecken besser vor Hochwasser geschützt werden. Dazu mussten Bäume und Sträucher entlang des Weidachgrabens gerodet werden.

27.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Bauarbeiten zum Hochwasserrückhaltebecken Weidachgraben haben begonnen. Die Bäume und Sträucher entlang des Weidachgrabens wurden gerodet. Dort wird ein Absperrdamm mit einem maximalen Rückhaltevolumen von etwa 30.000 Kubikmetern Wasser errichtet. Das Hochwasserrückhaltebecken Weidachgraben ist Teil des Hochwasserschutzes Oberbeuren und des integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts der Stadt.

Weidachgraben entwäsert großes Gebiet westlich von Kaufbeuren

Der Weidachgraben entwässert ein etwa 120 Hektar großes Gebiet westlich von Kaufbeuren und nördlich von Oberbeuren. Der in West-Ost-Richtung verlaufende Graben fließt nach der Unterquerung der Sophie-La-Roche-Straße weiter in einem relativ engen und tief eingeschnittenen Tal zwischen den Straßen Kesselberg und Nordlachenbühl bis zum Einlauf in einen mit Rohren unter der Erde veraufenden Bach. Diese sogenannte Bachverrohrung verläuft bis unter die Kemptener Straße. Im weiteren Verlauf mündet sie in den Märzenbach und letztendlich über den Mühlbach in die Wertach. Der Bau soll voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. Weitere Informationen dazu gibt es unter kaufbeuren-baut.de.