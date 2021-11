Weihnachtliche Vorfreude im Schaufenster

Kindergärten und Schulen gestalten beim Kaufbeurer Weihnachtsweg adventliche Szenen in den Schaufenstern der Geschäfte. Für Besucher gibt`s was zu gewinnen.

29.11.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Gebastelte winterliche Szenerien, Schneetreiben, Schlitten und glitzernde Engel tummeln sich in der Vorweihnachtszeit wieder in den Schaufenstern der Kaufbeurer Geschäfte. Unter dem Motto „Weihnachten - natürlich schön“ stellen 20 Einzelhändler den Kindern Schaufenster zur Verfügung, die dann weihnachtlich dekoriert werden.

20 Stationen

Alle 20 Stationen sind nummeriert und durch den Aushang „Kaufbeurer Weihnachtsweg“ gekennzeichnet. In den Fenstern weist ein Schild auf den Kindergarten oder die Schule der jungen Dekorateure hin.

Die Schaufenster des Weihnachtswegs sind alle gekennzeichnet. Bild: Mathias Wild

Gerade Kinder verspüren im Advent eine knisternde Vorfreude auf Weihnachten. Keine andere Zeit wird so sehr mit Basteln und Dekorieren in Verbindung gebracht wie der Advent. „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren den Kindern diese Tradition auch in diesem Jahr zu ermöglichen und gleichzeitig für weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt zu sorgen.“, sagt Lena Schweitzer von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing.

Der Weihnachtsweg wird wie in den vergangenen Jahren gemeinsam von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing und der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren organisiert.

Suche nach dem Weihnachtswort

Auch in diesem Jahr findet die Suche nach dem Weihnachtswort statt. Hierbei werden Buchstaben in den winterlichen Schaufenstern versteckt. Wer den Weihnachtsweg der Reihe nach abgeht, kann in jedem der 20 Fenster Buchstaben finden. Am Ende ergeben alle Buchstaben zusammen das Weihnachtswort.

Es gibt was zu gewinnen

Wer mit der Lösung bis zum 06. Januar in die Tourist-Information in der Kaiser-Max-Straße 3a kommt, erhält ein kleines Weihnachtsgeschenk. Bis zum 6. Januar 2021 ist der Weihnachtsweg dekoriert und lädt Jung und Alt zu einem gemeinsamen Winterspaziergang ein.

Flyer erhältlich

Der Flyer für den Rundgang durch die Stadt sowie eine Liste der teilnehmenden Geschäfte, Schulen und Kindergärten sind in der Tourist Information erhältlich. Auch online oder per QR-Code steht der Flyer den Besuchern zur Verfügung.