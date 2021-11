Seit Dienstag gilt 2G. Wer ins Restaurant oder Café will, muss geimpft oder genesen sein. Was die neuen Corona-Regeln für die Wirte in Kaufbeuren bedeuten.

18.11.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Die Coronazahlen kennen derzeit nur eine Richtung. Täglich werden neue Höchststände gemeldet. Die Politik hat darauf nun reagiert und die Regeln verschärft. In der Gastronomie gilt seit Dienstag flächendeckend 2G. Ins Wirtshaus, ins Café oder in die Bar darf nur noch, wer entweder vollständig geimpft oder von einer Coronainfektion genesen ist. Bislang war der Einlass auch mit einem aktuellen negativen Coronatest möglich.