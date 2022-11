Endlich wieder Budenzauber mit dem Kaufbeurer Engele: Das ist beim Weihnachtsmarkt geboten

Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt in der Kaufbeurer Altstadt. Vor allem für Kinder ist viel geplant. So sieht das Programm aus.

22.11.2022 | Stand: 10:17 Uhr

Sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 ist der Budenzauber am Kirchplatz wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Umso größer sei jetzt die Vorfreude, sagt Lena Schweitzer vom Kaufbeurer Tourismus- und Stadtmarketing. Denn heuer wird das Hüttendorf wieder aufgebaut. Das Technische Hilfswerk hat am Wochenende die nötige Vorarbeit geleistet, die Dekoration übernehmen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes. „Jeder ist einfach froh, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden kann“, sagt Schweitzer. Los geht es am Freitag, 25. November. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt dann bis zum Donnerstag, 22. Dezember.

