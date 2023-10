„Jetzt ein Bier- und Weindorf“

Üppige Weinernte des Kaltentaler Brauhauses. Viele Freiwillige helfen bei der Lese der Chardonnay- und Spätburgundertrauben. Eventuell wird noch Grappa gebrannt.

05.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Viele helfende Hände, allesamt von Freundinnen und Freunden des Kaltentaler Brauhauses, waren am Samstag mit Begeisterung dabei, Chardonnay- und Spätburgundertrauben zu lesen. Von den insgesamt 320 Weinstöcken wurden zunächst die gut bestückten Rispen abgeschnitten und in vielen Kisten zum Brauhaus transportiert. Drei volle Rispen ergaben in etwa ein Kilogramm der süßen Früchte.

Kaltentaler Braumeister erwartet einen guten Tropfen

Im Hof der Brauerei wuschen die Helfer zunächst die vor Wespen schützende Steinmehlschicht ab. Jung und Alt zupften vom Vormittag bis in die Nachmittagsstunden die Trauben von den Stängeln, damit sie anschließend gemaischt werden konnten. Mit einer Handmaische werden dabei die Trauben gequetscht, danach die roten den Gärbehältern zugeführt, die weißen Trauben konnte man gleich entsaften, um diese dann weiter zu verarbeiten. Gerhard Schempp sowie sein Sohn Dominik, Braumeister im Kaltentaler Brauhaus, sind durchaus optimistisch, dass ein guter Tropfen – insbesondere beim Rotwein – gelingen wird. Ob aus den kostbaren Resten dann Grappa gebrannt werden soll, wird noch überlegt.

Bürgermeister Manfred Hauser, welcher sich nebst dem Vorsitzenden des Hochwasserzweckverbandes, Josef Schweinberger von der üppigen Ernte überzeugte, meinte, dass Kaltental/Aufkirch nun „das erste Bier- und Weindorf im Ostallgäu“ sei. Nun wird der Wein im Brauhaus in neuen Stahl- und Eichenfässern unter fachkundiger Beratung, unter anderem durch die Winzergenossenschaft Mersburg, ausgebaut.

Weinanbau neben dem Hochwasserdamm? Die Idee wurde zuerst nicht ernst genommen

Im Kaltental Wein anzubauen, diese Idee von Gerhard Schempp war zunächst an anderer Stelle geplant. Doch durch den Bau des Hochwasserdammes und die dort bodentechnisch anscheinend guten Voraussetzungen entschieden sich die Verantwortlichen für die gemeindlichen Plätze neben dem Damm. Als Bürgermeister Hauser damals beim Zweckverband wegen Weinbau am Hochwasserdamm nachfragte, wurde er nicht ganz ernst genommen, erinnerte er sich.

Gärtnermeister Markus Schorer aus Oberostendorf, welcher nicht nur die als geeignet erachteten Pflanzen im Frankenland besorgt hatte, kümmerte sich seit der Pflanzung intensiv um die Gesundheit der Rebstöcke im Kaltental. Schorer weiß auch, dass man um Kaufbeuren bereits vor über hundert Jahren Wein anbaute, daher stammt zum Beispiel die Bezeichnung Weinhalde. Und schon Galileo Galilei sei der Ansicht gewesen, dass der Wein das Sonnenlicht ist, das vom Wasser zusammengehalten wird. Bleibt nun zu hoffen, dass sich die Mühe gelohnt hat.

