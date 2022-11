Weiße Weste glänzt weiter - DJK siegt weiter

DJK Kaufbeuren fährt nächsten Heimsieg gegen Friedberg ein – am Samstag geht es zum Topspiel nach Leitershofen. Zwei Neue im Team.

03.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die DJK Kaufbeuren hat ihren starken Saisonstart fortgesetzt und auch im Duell mit den Sportfreunden Friedberg über weite Strecken überzeugt. Der Bezirksoberligist gewann sein Heimspiel gegen die unbequemen Nordschwaben mit 70:61 (41:33) und bleibt damit als einziges Team neben dem neuen Tabellenführer BG Illertal ungeschlagen.

Defensiv stark, offensiv ausbaufähig

Die Mannschaft aus Vöhringen bei Neu-Ulm ist lediglich aufgrund des besseren Punkteverhältnisses an der DJK an die Spitze vorbeigezogen. „Die Defensive war wieder sehr stabil, aber im Angriff war es ein Auf und Ab“, resümierte DJK-Trainer Isidoro Peronace. Das Spiel unter dem gegnerischen Korb sei mitunter zu statisch gewesen, wodurch zu viele Fehlpässe und unnötige Ballverluste zustande gekommen seien. „Das mag Meckern auf hohem Niveau sein, aber uns fehlt einfach noch die Konstanz über die vollen 40 Minuten.“

Unerwartet fair

Der Beginn sah jedenfalls vielversprechend aus: 19:14 ging das Auftaktviertel an die Kaufbeurer, die auch mit der gewohnt aggressiven und körperbetonten Gangart der Gäste gut zurechtkamen. Es sei eine unerwartet faire Partie gewesen, sagte Peronace – nachdem die Kaufbeurer in den vergangenen Jahren immer wieder einmal mit den Friedbergern heftig aneinandergeraten war. Aus der Distanz zeigte sich die DJK erneut erstaunlich treffsicher und verwandeltet insgesamt neun „Dreier“ – Spielmacher Alex Susock allein vier davon. Dennoch seien in Peronaces Augen auch zu viele überhastete Abschlüsse in Bedrängnis dabei gewesen.

Center zu wenig eingebunden

„Das war eben das einzige Manko: In der Offensive wünsche ich mir noch mehr Geduld und Konzentration. Wir haben sehr gute Center, die unter dem Korb noch viel besser ins Spiel gebracht werden müssen.“ Nichtsdestotrotz erarbeiteten sich Max Beinhofer und Mario Smith vieles in der gegnerischen Zone selbst und waren von den Friedbergern nur schwer zu stoppen. Mit 20 Zählern war Beinhofer erneut der beste Scorer aufseiten der DJK. Zur Halbzeit hatten sich die Hausherren einen 41:33-Vorsprung herausgespielt. Im dritten Viertel erhöhten sie dann nochmals die Schlagzahl und zogen auf 63:46 davon. „Ich hatte nie das Gefühl, dass es kippen und schiefgehen könnte“, sagte der DJK-Coach. „Dazu hatten wir auch zu viele Antworten auf die guten Phasen des Gegners parat.“

Sauter und Yalcin wieder dabei

Lesen Sie auch

Basketball DJK Kaufbeuren DJK stürmt an die Spitze - mit konzentrierter Defensive

Die beste davon hatten sich die Gäste für das Schlussviertel aufgehoben, das sie schließlich auch als einzigen Spielabschnitt gewannen und das Endergebnis von 61:70 aus ihrer Sicht zumindest etwas freundlicher gestalten konnten. Allerdings wurde das auch dadurch ermöglicht, dass die DJK viele Wechsel vornahm und der Spielfluss etwas verloren ging. Noch nicht zum Einsatz kamen zwei weitere altbekannte Rückkehrer: Magnus Sauter und Dogan Yalcin sind wieder kurzfristig zum Kader der Kaufbeurer dazugestoßen. „Sie sind beide sehr gute Basketballspieler, haben schon höherklassig gespielt und werden uns sicher weiterhelfen, wenn sie fit sind und wir sie integriert haben“, erklärt Peronace. Man werde dabei aber nichts überstürzen – auch weil die Chemie im Team momentan hervorragend sei.

Spitzenspiel steht an

Ein weiterer harter Brocken wartet am Samstag, 5. November, auswärts mit dem Tabellendritten BG Leitershofen/Stadtbergen III. „Sie zählen zu den Topteams der Liga und haben große Ambitionen. Danach wissen wir wirklich, wo wir stehen“, prophezeit Peronace. In Sachen Qualität müsse sich seine Mannschaft jedoch sicher nicht dahinter verstecken. „Wenn wir diese auch konstant auf das Spielfeld bringen, sind wir nur ganz schwer zu schlagen in dieser Saison.“

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer (20), Susock (17), Smith (12), Taltakaev (11), Titz (8), Willi Dressler (2), Bayar, Kohn, Özer, Yalcin, Sauter.