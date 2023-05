Welche Abgründe sich bei der Lesung von Valerie Fritsch in Irsee auftun

Schriftstellerin Valerie Fritsch hat zwei Wochen lang in Irsee gelebt und geschrieben. Bei einer Lesung gibt sie bereitwillig und pointiert Antworten auf viele Fragen.

15.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Es soll ja bei Literaten ebenso wie Rockstars vorkommen, dass sie an manchen Abenden gar nicht wissen, in welcher Stadt sie eigentlich auftreten. Das war bei der Lesung von Valerie Fritsch im Gartensaal von Kloster Irsee ganz sicher nicht so. Denn die junge österreichische Schriftstellerin ist nicht nur für eine Veranstaltung im Zuge des Allgäuer Literaturfestivals in die Marktgemeinde gekommen, sondern hat dort fast zwei Wochen verbracht. Als „Landgastschreiberin“ trat sie bei verschiedenen Veranstaltungen in der Region und auch in der örtlichen Bücherei auf, hat im Ostallgäu weitere Seiten ihres neuen Romans verfasst und wurde dabei von Studierenden der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Augsburg eng begleitet. „Writing under observation“, also Schreiben unter Beobachtung, nennt sich das Projekt, das von Dr. Kay Wolfinger, Professor Dr. Klaus Wolf und Professor Dr. Günther Kronenbitter betreut wird. Dabei stehen die Studierenden während eines bestimmten Zeitraums mit einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller in engem Kontakt, verfolgen deren Arbeit und befragen sie immer wieder zu ihrem Tun und ihren Texten und analysieren diese. Abschluss und Höhepunkt der jüngsten „Writing under observation“-Auflage war nun die Lesung im Kloster Irsee, die von der beteiligten Studentengruppe gestaltet und auch moderiert wurde.

Themen In den Romanen von Valerie Fritsch: "Trauma", "Vision" und "Apokalypse"

Letztere hatte die drei Themenbereiche „Trauma“, „Vision“ und „Apokalypse“ in Fritsch’ bisher erschienenen Romanen „Winters Garten“ und „Herzklappen von Johnson & Johnson“ ausgemacht. Die Autorin (Jahrgang 1989) trug dazu passende Textpassagen vor und gab bereitwillig Auskunft zu den Fragen der Studierenden und des Publikums im leider nur gut halb gefüllten Gartensaal. So war zu erfahren, dass Fritsch „eine große Liebhaberin des Schlafes“ ist – nicht nur der Träume wegen, die sie immer wieder auch beim Schreiben inspirieren, sondern auch, weil es auf Dauer kaum auszuhalten sei, „wenn man sich von der Welt nicht erholen kann“. Der Beruf des Schriftstellers sei „insgesamt ein sehr seltsamer“. Schließlich gehe es darum, in einem eher „lebensfeindlichen“ Schreibprozess Texte zu schaffen, die sehr nahe am Leben sein sollen. Keinen Zweifel ließ Fritsch an ihrer Lust am Abgründigen. Geht es doch in „Winters Garten“ um einen Weltuntergang mit Ansage und darum, wie sich die Menschen darauf einstellen. Thema von „Herzklappen von Johnson & Johnson“ ist unter anderem ein Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg, dessen Verschweigen die Kindheit der Hauptfigur Alma überschattet. Ihr ihr aktuelles Buchprojekt, an dem sie auch während ihrer Zeit in Irsee weitergearbeitet hat, beschäftigt sich mit den vielen Formen von (tödlicher) Gewalt, die sich Menschen antun, – und mit der Zärtlichkeit. Fritsch interviewte dazu verurteilte Mörder, Opfer, die einem Mordanschlag nur knapp überlebt haben, recherchierte in Leichenhallen. Ihr Erkenntnisse nach vielen Gesprächen: „Für die meisten ist Gewalt eine konkrete Problemlösung – wenn auch die schlechteste“ und „Es gibt nichts, was es nicht gibt.“

Wie geht es beim Allgäuer Literturfestival weiter?

Während ihrer Zeit als „Landgastschreiberin“ hat die Autorin, die bereits beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb erfolgreich war und nicht nur im Suhrkamp-Verlag, sondern auch in namhaften deutschsprachigen Zeitungen publiziert, auch einen Literatur-Blog beschickt. Die Ergebnisse sind hier finden. Als Nächstes steht der österreichische Romanautor Franzobel beim Allgäuer Literaturfestival auf der Gästeliste in Irsee. Er liest im dortigen Gartensaal am Donnerstag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Schwabenakademie im Kloster Irsee, weitere Infos hier.