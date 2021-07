Welche Rezepte Experten für gelungene Integration haben

Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und Experten diskutieren in Kaufbeuren über Integration. Ihr Fazit: Entscheidend sind Offenheit und Sprache.

16.07.2021 | Stand: 11:59 Uhr

30 Jahre Asylkreis Kaufbeuren: Eine Zeit, in der die Ehrenamtlichen mit den immer gleichen Fragestellungen in der Flüchtlingshilfe konfrontiert wurden. Ein Fachtag im Stadtsaal unter dem Titel „Flucht und Integration in Kaufbeuren“, finanziell gefördert durch die „Zukunftsstiftung Ehrenamt“, stellte diese Themen in den Mittelpunkt. Die Teilnehmer diskutierten darüber, wie Integration gelingt, was sie behindert und welche Rolle die Ehrenamtlichen spielen.

Lob für die Flüchtlingshelfer in Kaufbeuren

Auch die 60 Besucher des Fachtages seien ein Spiegel des Integrationsgeschehens in Kaufbeuren, sagte die Integrationslotsin Cornelia Paulus. Verantwortliche aus der Stadtverwaltung, Fachleute aus Schule, Erwachsenenbildung und sozialer Arbeit, Integrationslotsen aus benachbarten Städten und Ehrenamtliche aus dem Arbeitskreis Asyl gestalteten die Veranstaltung.

Hunger und Umweltzerstörung als Gründe für Flucht

Mit viel Lob für die Leistungen des Arbeitskreises Asyl eröffnete Alfred Riermeier den Tag. „Ich habe schon viele Fachtage in ganz Deutschland erlebt, aber dieser Fachtag ist etwas Besonderes“, sagte der städtische Referatsleiter für Jugend, Familie und Integration. Uche Akpulu vom Bayerischen Flüchtlingsrat berichtete von eigenen Erfahrungen. Er ist als Flüchtling aus Nigeria gekommen, habe ein Asylverfahren durchlaufen, bevor er hier studieren konnte. 82,4 Millionen Menschen seien inzwischen weltweit auf der Flucht. Die wenigsten erreichten Europa. Nicht nur Kriege, auch Armut, Hunger und Umweltzerstörung führten zu diesen globalen Bewegungen. Akpulu nannte Beispiele: „Agrarsubventionen und Agrarexportsubventionen der EU machen europäischen Weizen, europäisches Fleisch, europäische Milch in Afrika billiger als die einheimischen Agrarprodukte.“ Während ein europäischer Bauer pro Tag 2,50 Euro pro Rind bekomme, müsse ein afrikanischer Landwirt mit einem täglichen Einkommen von zwei Euro leben – „Subventionen gibt es für ihn nicht“.

Der richtige Umgang mit Traumatisierten

Über die Folgen posttraumatischer Störungen für die Integration sprach Dr. Andrea Mucha. Die Traumatherapeutin verdichtet ihre Aussage in einem Zitat des Dalai Lama: „Wer einmal Kontakt mit einer Kobra hatte, wird sich lebenslang vor einem Seil fürchten.“ Jeder könne von einem Trauma betroffen sein. Mucha erklärte die neurologischen Vorgänge im Gehirn und zeigte gleichzeitig, wieviel Sensibilität der Umgang mit traumatisierten Menschen erfordert. In der Diskussion machte sie Mut zum Umgang mit Traumatisierten: „Zuhören, einfühlsam sein, das Gegenüber nicht drängen und überfordern, gemeinsam den Schmerz aushalten – so kann man traumatisierte Menschen aus ihrer Isolation herausholen und ihre Integration fördernd begleiten.“

Schriftstellerin schildert Erfahrungen

Zu Wort kam die türkisch-deutsche Sozialwissenschaftlerin und Schriftstellerin Necla Kelek, die aus Hamburg angereist war. Aus eigener Erfahrung schilderte sie, wie schwierig es für Menschen aus „kollektivistischen Gesellschaften“ sei, hierzulande als Individuum seinen Weg zu finden. Besonders schwer sei es für Mädchen, eine Ausbildung zu absolvieren, da sie so früh wie möglich heiraten sollten, um keine Schande über die Familie zu bringen. „An den Rechten der Frau misst sich die Demokratie“, sagte sie. Sie selbst verdankte es dem Engagement einer Lehrerin, dass sie studieren konnte.

Die Sprache als Schlüssel

Den Abschluss des Tages bildete eine Podiumsdiskussion, moderiert von Integrationslotsin Paulus. Mit den Referentinnen diskutierten Referatsleiter Riermeier, Günter Kamleiter vom Arbeitskreis Asyl und Ersan Sharku, der als Kind mit seiner Mutter aus Kaufbeuren in den Kosovo abgeschoben wurde und für eine Ausbildung zum Krankenpfleger zurückgekehrt ist. Alle Teilnehmer betonten, dass Integration in Kaufbeuren dank einer aufgeschlossenen und engagierten Bevölkerung gut gelinge. Dies dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass Integration auch immer wieder neu gefährdet ist. Die deutsche Sprache sei für alle entscheidend. Niemand dürfe sich in Familie und Parallelgesellschaft „verkriechen“. „Begegnung ist der Schlüssel für gegenseitiges Verständnis und für Integration“, so Kamleiter.

Die satirische Sicht zweier Syrer

Trotz des ernsten Themas kam der Humor nicht zu kurz. Die syrischen Freunde Mohammad Alshaabni und Qais Jamous spielten den Sketch „General und Soldat“ der auf satirische Art erklärte, wie man von acht Millionen Wahlberechtigten 14 Millionen Wählerstimmen erhalten kann.