Welche Richtung stimmt? Zerreißprobe für die CSU in Kaufbeuren

Die CSU in Kaufbeuren ist hin- und hergerissen zwischen Franz Josef Strauß und den Grünen. Dieser Richtungsstreit kann nicht gutgehen.

18.04.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Was die Kaufbeurer CSU zeigt, deutet auf eine fröhlich-offene Diskussionskultur hin. Das ist es aber nicht. Eher eine tief greifende Verunsicherung. Wohin geht’s denn nun? Welche Wähler sollen angesprochen werden? Was sich in München zeigt, ist auch im Kaufbeurer CSU-Mikrokosmos mit Händen greifbar: Orientierungslosigkeit, die immer mehr zum Richtungsstreit wird.

