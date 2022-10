Welche Ziele die Dorferneuerung in Stockheim verfolgt

Die Dorferneuerung in Stockheim nimmt Fahrt auf. Bei einem ersten Treffen geht es um die verschiedenen Handlungsfelder - und um ein ortsprägendes Gebäude.

10.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Dorfwerkstatt in Stockheim hat ihre Arbeit aufgenommen, und sie soll weit mehr sein als „Unser Dorf soll schöner werden“. Was sich in den kommenden Jahren im Dorf verändern soll, das wurde bei einer ersten Versammlung im Gasthof Adler mit zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern besprochen. Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel begrüßte zur Dorfwerkstatt die Ingenieure Andreas Raab und Pauline Kurz-Müller vom Planungsbüro Otto Kurz aus München. Sie sollen den Stadtrat, die Verwaltung und die Stockheimer beim Weg des Ortes in die Zukunft unterstützen. Raab stellte die Frage: „Was macht Stockheim eigentlich aus? Was wünschen Sie sich und was wünschen Sie sich nicht?“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Gesunde Dorfstruktur und gute Nahversorgung

Fritz Mühlbauer sagte: „Ich bin gerne in Stockheim zu Hause“. Und viele Stockheimerinnen und Stockheimer pflichteten ihm bei. Mühlbauer bedauerte allerdings, dass 1984 die ehemalige Schule den Vereinen versprochen worden sei, dann wurde ein Kindergarten dort eingerichtet. Das Miteinander, die gegenseitige Hilfe, die Eigenständigkeit, die vielen Arbeitsplätze oder die sehr gute Nahversorgung wurden als Vorzüge des Dorfes genannt. Positiv wird auch gesehen, dass die Landwirtschaft im Ort noch sehr gut vertreten ist.

Den Stockheimern fehlt eine Dorfmitte und ein Treffpunkt

Lesen Sie auch

Kleinkemnat: Straßensanierung und Wohnungsbau sorgen für Ärger Kaufbeurer Stadtteile im Wandel

Die Wünsche und Anregungen konnten die Anwesenden auf vier bereitgestellten Tafeln aufschreiben. Als Schwachpunkt wurde dabei etwa eine fehlende Dorfmitte aufgeführt. Einen Treffpunkt sollte es geben, das stand ebenfalls auf der Liste. Andreas Raab besprach Punkt für Punkt und mahnte: „Jeder muss in Teilbereichen zurückstecken. Um eine gemeinsame Lösung zu bekommen, muss alles abgestimmt und es müssen Prioritäten gesetzt werden.“ Beispielsweise bei der Frage, ob die alte Molkerei erhalten oder abgerissen werden soll. Viele Wünsche kamen auch in Sachen Dorfplatz zur Sprache. Am Ende kristallisierten sich vier Handlungsfelder für die Weiterentwicklung Stockheims heraus: ein Dorfplatz (dazu soll es eine Arbeitsgruppe geben), die Dorfstraße, eine Bachaufwertung und die Molkerei.

Wie geht es weiter?

Das nächste Treffen zur Dorfwerkstatt ist am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr im Gasthof Adler in Stockheim.