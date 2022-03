Die Zahlen zeigen: Es kracht seltener in Kaufbeuren

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Kaufbeuren sinkt auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Das sagt Polizeihauptkommissar Stefan Horend.

In Kaufbeuren zeichnet sich ein positiver Trend ab: Es gibt weniger Verkehrsunfälle. Laut der Unfallstatistik der Polizei sind im vergangenen Jahr 1018 Unfälle passiert. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren und entspricht der bayern- und präsidiumsweiten Entwicklung.

Als Grund dafür nennt Polizeihauptkommissar Stefan Horend die Corona-Pandemie. „Die Reise-Tätigkeit ist reduziert. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor“, betont Verkehrsexperte Horend. Dass der Effekt gleich nach Beginn der Pandemie einsetzte, sieht er als Bestätigung.

Unfälle in Kaufbeuren auf niedrigstem Stand seit langem: Weniger Schwerverletzte

Voriges Jahr sind bei 150 Unfällen im Stadtgebiet Menschen verletzt worden. Autofahrer waren bei über der Hälfte davon beteiligt, in 61 Fällen waren es Radfahrer und bei 20 Unfällen mit Verletzten waren Fußgänger involviert. Insgesamt 182 Menschen wurden in Kaufbeuren im Verkehr verletzt – 23 davon schwer.

Auch diese Kurve sinkt im Vergleich zu den Vorjahren. Ein Mensch ist an den Folgen eines Autounfalls gestorben. Dabei handle es sich um einen Mann, der am 15. November auf der B12 mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam und frontal mit einem Lkw zusammenstieß, so Horend.

Nicht nur 1,5 Meter Abstand: Häufigste Unfall-Ursache

Der Statistik ist zu entnehmen: Die häufigste Unfallursache – in 404 Fällen – war zu geringer Sicherheitsabstand. 323 Unfälle wurden ausgelöst durch Fehler beim Wenden, Rückwärts-, Ein- und Anfahren. 19 Mal führte Alkoholeinfluss zum Crash. Ebenso häufig werden Geschwindigkeitsüberschreitungen als Ursache gelistet.

Nur bei einem dieser Unfälle wurde niemand verletzt. Im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist die Zahl der Kollisionen unter Drogeneinfluss. 2020 gab es keinen einzigen, im vergangenen Jahr waren es drei mit vier verletzten Menschen.

Unfallstatistik Kaufbeuren: Auto erfasst Jugendlichen, der auf sein Handy starrt

Vier Schülerinnen und Schüler waren auf dem Weg zum Unterricht in Unfälle verwickelt. Laut Kaufbeurer Polizei waren drei dieser Schüler mit dem Fahrrad unterwegs. „Ein Jugendlicher überquerte an der Kreuzung am Forettle bei Rotlicht eine Fußgängerampel und hatte nur Augen für sein Handy“, berichtet Stefan Horend. Ein Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den abgelenkten Schüler. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Zahl der Unfälle, bei denen junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren verwickelt waren, stieg im Vergleich zu 2020 leicht. Bei 124 Zusammenstößen wurden 68 von jungen Erwachsenen verursacht. Senioren ab 65 Jahren bauten in Kaufbeuren weniger Unfälle. Von 103 Kollisionen waren Vertreter jener Altersgruppe 58 Mal die Schuldigen.

Radfahrer häufig Unfall-Verursacher: Kaufberuen setzt auf Fahrrad-Kontroll-Gruppe

Radfahrerinnen und Radfahrer waren im Stadtgebiet an 66 Unfällen beteiligt. In über der Hälfte waren die beteiligten Radler die Haupt-Unfallverursacher. Um dieses Problem zu lösen, setzt die Kaufbeurer Polizei auf die Fahrrad-Kontrollgruppe, die 2020 gegründet wurde. Da die Orte des Geschehens über das ganze Stadtgebiet verteilt seien, gebe es keinen Unfallschwerpunkt. (Lesen Sie auch: Zweiradfahrer-Unfälle im Allgäu nehmen zu)

