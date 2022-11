Wenn der Wurm drin ist - TSV verliert erneut

TSV Westendorf verliert überraschend und klar beim SC Oberölsbach in der Ringer-Oberliga. Dabei gelingen nur zwei Siege in den Einzelkämpfen.

14.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Damit konnte keiner rechnen: Der TSV Westendorf ist beim dritten Auswärtskampf in Folge in der bayerischen Ringeroberliga hinter seinen Erwartungen geblieben. Die Ostallgäuer, die beim SC Oberölsbach erneut ersatzgeschwächt auf die Matte gingen, verloren am Ende deutlich mit 8:23. Nur zwei Einzelkämpfe wurden am Ende gewonnen.

Nach Niklas Steiner folgt Niederlagenserie

Die Stimmung bei Cheftrainer Matthias Einsle war dementsprechend: „Unter normalen Umständen müssen wir den Kampf gewinnen“, sagte der Übungsleiter richtig angefressen. Nach dem noch erfolgreichen Auftakt durch Niklas Steiner (57 kg, Griechisch-römisch) – er schulterte stilartfremd Salman Kaschijew – war buchstäblich der Wurm drin. „Wir haben durch die Bank schlecht gerungen“, sagte Einsle in seiner Bilanz. Der italienische Legionär Simone Iannottoni enttäuschte im Schwergewicht. Der Römer verlor gegen Patrik Fanderl mit 3:4, wobei vier Mannschaftspunkte eingeplant waren. Selbst Edris Fazeli (61 kg, Freistil), der in seinem Kampf gegen Fabian Meier bereits mit 12:0 geführt hatte, musste einen sichergeglaubten Sieg am Ende mit einer Schulterniederlage quittieren. Auch Felix Kiyek, normalerweise eine Bank, gab sein Duell (98 Kilo Greco) gegen Kevin Mejia Castillo durch eine Schulterniederlage ab. Im letzten Kampf vor der Pause wehrte sich Maximilian Prestele (66 kg, Greco) nach Kräften, doch musste er sich nach sechsminütiger Kampfzeit Christian Gregor mit 3:5-Wertungspunkten geschlagen geben.

"Es lief völlig aus dem Ruder"

Damit war zur Pause längst klar, dass Westendorf nach dem zwischenzeitlichen 4:10-Rückstand sämtliche Kräfte mobilisieren musste, um den Kampf noch drehen zu können. Doch das Gegenteil war der Fall. „Es lief völlig aus dem Ruder“ – denn Einsle und sein Trainerkollege Maximilian Goßner mussten dann mitansehen, wie der SCO auch im zweiten Durchgang Kampf für Kampf dominierte.

Nur Simon Einsle bekommt noch Punkte

Doch erst einmal heimste Simon Einsle im Freistil vier Mannschaftspunkte ein, weil die Oberpfälzer im Limit bis 86 Kilo keinen Ringer aufboten. Patrick Meichelböck (71 kg, Freistil) verlor seinen Kampf gegen Lukas Leinweber auf Schulter. Philipp Reiner (80 kg, Greco) wurde noch vor Ablauf der sechsminütigen Kampfzeit von Denis Horvath ausgepunktet. Der Gesamtkampf war den Oberölsbacher beim Zwischenstand von 8:18 nicht mehr zu nehmen.

Westendorf rutscht auf Platz vier ab

Doch auch in den abschließenden Begegnungen gab es nichts mehr zu holen. Während Benedikt Gansohr (75 kg, Greco) gegen Magomed-Baschir Kartojev mit 0:12-Wertungspunkten verloren hatte, gab auch Trainer Matthias Einsle (75 kg, Freistil) gegen Majid Dadashi abschließend zwei weitere Mannschaftspunkte ab. „Ich bin so enttäuscht. Vielleicht kommt diese Niederlage zum richtigen Zeitpunkt, um einige Sportler wachzurütteln“, hofft Einsle. Am kommenden Wochenende sind die Westendorfer kampffrei, können somit neue Energien sammeln, ehe sie dann auswärts bei den Nürnberg Grizzlys versuchen, in die Erfolgsspur zurückzukommen. In der Tabelle ist der TSV mittlerweile auf den vierten Rang hinter die Nürnberg Grizzlys abgerutscht.