Wenn es dunkel wird – die Feuerwehr ist da

Bei der Jahresversammlung der Irseer Einrichtung steht auch die Energiekrise im Fokus. Bürgermeister spricht über bereits getroffene Notfall-Maßnahmen.

27.10.2022 | Stand: 12:45 Uhr

Der Herbst hat noch gar nicht richtig begonnen, da richtet sich Irsee auf eine dunkle Jahreszeit ein. Um Auswirkungen durch den Überfall Russlands auf die Ukraine wie Energiekrise oder Cyberattacken zu meistern, habe die Gemeinde schon reagiert, berichtete Bürgermeister Andreas Lieb bei der Jahresversammlung der Irseer Feuerwehr – denn der komme bei den Notfallplänen eine Schlüsselrolle zu. Die Gemeinde werde in der Grundschule ein Notfallzentrum mit Heizung und Notstrom einrichten.

Kein Strom und auch kein Internetempfang

Denn die Bevölkerung müsse nicht nur mit Teuerungen rechnen, sondern im schlimmsten Fall auch damit, dass es kein Strom geben könne und eventuell auch keinen Empfang für Handy, Telefon, Radio, Fernsehen oder Internet. Deshalb werde ein Krisenstab eingesetzt, zudem seien Wasserversorgung und Fernwärmeleitung über Notstromaggregate abgesichert, erläuterte Lieb. Immerhin hatte der Bürgermeister auch Positives zu berichten: Die neue Funkanlage bei St. Stefan sei bereits in Betrieb, in Wielen stehe ab sofort ein Mobilfunkmast zur Verfügung und in Bickenried soll nächstes Jahr eine neue Funkanlage entstehen.

Alte Funktechnik feiert Renaissance

Auch Kreisbrandinspektor Georg Trautwein ging auf einen potenziellen Stromausfall ein: Deshalb werde gerade die analoge Funktechnik wiederbelebt – für die Feuerwehr Irsee seien dann die Kollegen in Obergünzburg zuständig, um Informationen an die Leitstelle in Kempten weiterzuleiten. „Innerorts müssen Melder für Durchsagen im Feuerwehrauto bereitgestellt werden. Hier sind die Ortsfeuerwehren gefordert“, erklärte Trautwein. Aber auch er steuerte noch etwas Positives bei: So förderten die Kampagne „Helfen ist Trumpf“ oder die „Lange Nacht der Feuerwehren“ den Zusammenhalt über Ortsgrenzen hinweg. Ein Lob hatte er noch für die Irseer mit ihrer Kinderfeuerwehr – die „tolle Jugendarbeit ist ein Trumpf für die Gemeinde“.

150 Jahre alt und 23 Kinder

Das Lob nahm Vorsitzender Manfred Lang gerne im Namen des Irseer Vereins an, vor allem da die Kinderwehr heuer auch wieder aktiv wurde. Derzeit hat der Verein 222 Mitglieder, davon 37 Aktive, acht Jugendliche und 23 Kinder. Lang berichtete von den Aktivitäten mit Besuchen bei den Feuerwehren in Baisweil, Pforzen und Rieden, die alle jeweils 150 Jahre alt geworden sind – wie übrigens auch die Irseer Wehr.

Vom Kaminbrand bis zum Gasaustritt

Kommandant Thomas Reuter berichtete von den Einsätzen, die von einem umgefallenen Baum, Feuer in einer Mülltonne oder Kaminbrand bis zu Gasaustritten in einem Gasthaus oder einer Biogasanlage und Absperrungen bei festlichen Anlässen reichten. Daneben gab es ab März wieder regelmäßige Übungen und gibt es drei neue Atemschutzträger: Lukas Reuter, Thorge Tetens und Emma Lindner.

Junge Wähler und alte Haudegen

Lesen Sie auch

Feuerwehr Neue Atemschutzgeräte: 55.000 Euro für Biessenhofener Feuerwehren

Dem Kassenbericht von Florian Jall, geprüft von Hartmut Bauer und Simon Edwin, wurde die Entlastung einstimmig gegeben. Zudem erläuterte Schriftführer Karlheinz Sobek noch eine Satzungsänderung. Unter anderem wurde auf Anregung von Hartmut Bauer geändert, dass nun schon ab 16 statt wie bisher ab 18 Jahren gewählt werden kann. Die Satzung wurde einstimmig angenommen. Erfreulich waren die Ehrungen: Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Florian Jall und Andreas Zendat das Silberne Kreuz, zudem wurden Hans Weber für 60 Jahre und Theo Satzger für 70 Jahre passive Mitgliedschaft ausgezeichnet.