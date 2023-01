„Wenn jemand krank wird, müssen wir schließen.“

Gastronomen in Kaufbeuren finden immer schwieriger genügend Mitarbeiter für Küche und Service. Welche Folgen das hat und was sie dagegen unternehmen.

09.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Wir suchen dringend Verstärkung für unser Team“ – wer derzeit in Restaurants und Kneipen unterwegs ist, begegnet derartigen Aushängen in den Lokalen immer häufiger. Die Gastronomen suchen händeringend nach Arbeitskräften für den Service und die Küche.

Große Probleme in der Gastronomie

„Wir haben ein absolutes Problem mit den Fachkräften“, sagt Toni Pisanu. Er betreibt in Kaufbeuren zwei Gaststätten. Für seine im italienischen Stil geführte Bar Amici arbeitet er schon mit einer Agentur zusammen, die ihm über den Winter arbeitslos gewordene Kräfte aus Italien vermittelt.

Arbeitskräfte kommen extra aus Italien

Denn in den touristischen Hochburgen am Mittelmeer sei über den Winter tote Hose. „Wenn der Tourismus in Italien wieder losgeht, gehen die meisten aber wieder zurück“, bedauert er. In der Rose hat er die Öffnungszeiten schon seit einem Jahr von 22 Uhr auf 20 Uhr, aktuell über den Winter sogar auf 18 Uhr reduziert. Andere Kollegen machen zwei, drei Ruhetage pro Woche“, hat er festgestellt. „Wir haben das Personal einfach nicht mehr“, sagt er. „Wenn jemand krank wird, müssen wir kurzfristig schließen.“

In der Küche will keiner arbeiten

Im Service haben wir aktuell genügend Leute, in der Küche ist das immer ein größeres Problem“, berichtet Pat Hartmann, der mit seiner Frau Anna das Restaurant Kaufburger und den Dicken Hund betreibt. „Küche will keiner machen, ich weiß auch nicht, warum.“ Und das, obwohl beide Lokale nur abends öffnen und somit die unbeliebten geteilten Dienste mit einer langen Pause am Nachmittag kein Thema seien.

„Wir finden nicht mal mehr Aushilfen auf 520-Euro-Basis“, ergänzt Anna Hartmann. Früher hatten sie immer Mädchen, die neben der Schule abends dabei geholfen hätten, den Salat zu waschen, die Desserts zu machen oder gespült hätten.

Küchensprache ist bereits englisch

Die Küchensprache im Kaufburger haben sie bereits auf Englisch umgestellt, da etliche Mitarbeiter kein Deutsch sprechen.

„Das ist ein massives Problem für alle“, sagt auch Rudolf Mergenthaler vom Gasthaus Adlerkeller.

Yvonne Rech und Rudolf Mergenthaler vom Adlerkeller. Bild: Mathias Wild

Auf Terminwünsche der Angestellten Rücksicht nehmen

Auf die individuellen Terminwünsche ihrer durchweg jungen Aushilfen nehmen er und seine Frau Yvonne Rech Rücksicht. „Die Schule geht vor“, sagt Gastwirt Mergenthaler. Er beschäftigt mit seiner Frau zahlreiche Schüler und Schülerinnen, die sich etwas dazuverdienen möchten. „Wenn bei ihnen eine Prüfung ansteht, dann wissen wir das“. Dieses Entgegenkommen bei den Arbeitszeiten machen die beiden mitverantwortlich dafür, dass sie derzeit ganz gut durch die Krise kommen. Und es sorge auch für Akzeptanz bei den Eltern. „Die sind alle auch Gäste von uns“, sagt Rech.

Fachkräfte von weit her

„Bei unserer letzten Veranstaltung im Keller habe ich unsere ganzen alten Mitarbeiter eingeflogen“, erzählt Mergenthaler. Aus Innsbruck, Salzburg oder Nürnberg seien die Kräfte extra für einen Abend angereist.