Streikbereitschaft im Ostallgäu hoch - warum das Krankenhauspersonal so frustriert ist

Die Streikbereitschaft bei Beschäftigten von Kliniken und Krankenhäusern ist so hoch wie noch nie. Mitarbeiter schildern, wie hart der Berufsalltag ist.

26.03.2023 | Stand: 18:39 Uhr

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meinen Beruf unter diesen Bedingungen bis zur Rente ausüben kann“, sagt Jennifer Henning. Sie ist erst 28 Jahre alt und Pflegefachkraft am Bezirksklinikum (BKH). An einzelnen Tagen habe sie ihre Berufswahl sogar schon bereut. „Ich konnte mich zum Beispiel einmal nicht um eine Patientin, die traurig auf dem Flur stand, kümmern, weil wegen der Personalknappheit andere Arbeiten wichtiger waren.“ Dabei sei sie emotional und empathisch und habe die Pflegeausbildung absolviert, um mit und am Menschen zu arbeiten. Dieser Vorfall beschäftigt die junge Frau heute noch – und er ist vermutlich nur ein Beispiel von unzähligen.

Sogar in der Freizeit zur Demo gefahren

Bei einem informellen Treffen tauschte sie sich mit ihren Kolleginnen Christine Hirt (51) und Cornelia Sebald (52) sowie Martin Gelück (51, Personalrat der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren) und Uschi Zwick (Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den Bereich Gesundheit, Soziale Dienste) aus. Christine Hirt und Cornelia Sebald sind im Gegensatz zu Jennifer Henning alte Hasen. Sie üben ihren Beruf schon seit Jahrzehnten aus – und haben sich in der aktuellen Verhandlungsrunde zum ersten Mal an Streiks beteiligt – beziehungsweise wollten teilnehmen, was aber aufgrund des Krankenstands im Kollegium und genereller Personalnot teilweise nicht möglich war. Jennifer Henning hat sogar kostbare Freizeit geopfert und ist an einem ihrer freien Tage am 20. März zur großen Kundgebung nach Kempten gefahren.

Beschäftigte werden mutiger

Dass die Streikbereitschaft in der aktuellen Tarifrunde so hoch ist wie noch nie, bestätigt Uschi Zwick. Von diesem Montag bis Mittwoch findet die nächste Verhandlungsrunde statt. „Die Beschäftigten werden selbstbewusster und mutiger. Es geht ihnen nicht nur ums Geld, sondern um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen“, sagt die Gewerkschaftssekretärin. Das Streikrecht sei ein Grundrecht, aber manchmal lasse es sich nicht umsetzen. „Es geht darum, Gefahr von Leib und Leben fernzuhalten.“ Mithilfe von Notdienstvereinbarungen sei dies gelungen.

Beruf soll für Ehemalige wieder attraktiv werden

Nicht der Mut, sondern der Leidensdruck treibe viele Kollegen und Kolleginnen auf die Straße, sagt Cornelia Sebald. „Der Beruf muss wieder attraktiver und interessanter werden, sodass mehr Menschen ihn ergreifen wollen oder ehemalige Kollegen, die der Pflege den Rücken gekehrt haben, zurückkommen. Das geht unter anderem übers Geld“, sagt die 52-Jährige.

"Himmelangst" vor der Zukunft

„Es ist ein wunderbarer Beruf, wenn man ihn ohne Belastung und Druck ausüben kann“, ergänzt Christine Hirt. Ihr werde „Himmelangst“, wenn sie an die Zukunft denkt. Die Situation sei jetzt schon mehr als schwierig. „Wie soll das weitergehen, wenn jetzt dann nach und nach die älteren Kollegen in Ruhestand gehen und es an Nachwuchs fehlt?“, fragt die 51-Jährige. Sie fühle sich nicht mehr wertgeschätzt. Und es sei ein Hohn, dass die Arbeitgeber ihnen sogar sechs Prozent des Gehalts wegnehmen wollen. „Der Gesellschaft müssen die Augen geöffnet werden, was wir leisten und wie groß der Druck ist“, sagt die Krankenschwester.

Hilfe schnell erwünscht - bleibt aber wohl ein Traum

Auf schnelle Verbesserungen macht sich keiner der Diskussionsteilnehmer Hoffnungen. „Die Pflegekräfte müssen geduldig sein und einen langen Atem haben“, sagt Martin Gelück. Und die fünf sind sich einig, dass vor allem die „große Politik“ gefordert ist. „Das Geld ist da, bisher fehlt es lediglich am Willen“, ist Uschi Zwick überzeugt.

Unbefristeter Streik im Bereich des Möglichen

Ob sich die Tarifparteien bis Mittwoch einigen? „Wenn nicht, könnte es unbefristete Streiks geben“, sagt die Gewerkschaftssekretärin. Die Bereitschaft unter den Beschäftigten ist offenbar vorhanden. „Die Arbeit muss auf mehr Schultern verteilt werden. Jeder will sich selbst oder seine Angehörigen gut versorgt wissen. Momentan können wir oft keine gute Pflege leisten, sondern nur ein Notprogramm abfahren“, sagt Jennifer Henning, die noch vier Jahrzehnte Berufsleben vor sich hat.