Wer hat wie bei der Marschwertung in Osterzell abgeschnitten?

Beim Bezirksmusikfest in Osterzell gab es erstmals eine Marschmusikwertung statt des üblichen Konzertwettbewerbs. So haben die Wertungsrichter entschieden.

27.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine ganz besondere Form des Wertungsspiels gab es beim Bezirksmusikfest am Wochenende in Osterzell: die Marschmusikwertung. Diese Form des Wettstreits der Blaskapellen existiert zwar schon lange. Bisher führte sie zumindest im Bezirk Kaufbeuren des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) aber eher ein Nischendasein gegenüber der Konzertwertung. Für das coronatauglich konzipierte Bezirksmusikfest in Osterzell aber erwies sich die Marschmusikwertung nun als geradezu ideale Alternative.

