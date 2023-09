„Wer will nicht gegen Topclubs spielen?“ - Turnierorganisator Toni Pisanu

Toni Pisanu organisiert wieder Fußballturniere mit hochklassigen Vereinen. Davon soll die ganze Stadt profitieren. Schon Bud Spencer wurde schon geholfen.

29.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

FC Bayern München und RB Leipzig, TSG Hoffenheim und Hertha BSC Berlin, FC Basel oder RB Salzburg, nicht oft hat in Kaufbeuren eine größere Ansammlung an großen Fußballvereinen gespielt – wenn auch nur bei zwei Turnieren der B- und C-Jugend. „Aber wer will nicht gegen Topclubs spielen“, fragt Toni Pisanu. Seitdem der 53-Jährige beim BSK Olympia Neugablonz Anfang 2023 zum Leiter Entwicklung Sport geworden ist, hat er schon einiges auf die Beine gestellt.

Drei Turniere hat Pisanu schon organisiert

Zunächst gab es im Juli ein nationales Turnier für die B- und dann im September ein internationales Turnier für die C-Jugend – beide Male gewann der FC Bayern. Und im Winter gab es schon ein Hallenturnier – „das war ein kleiner Vorgeschmack“, sagt Pisanu. Der Kaufbeurer ist zwar in der Stadt als Gastronom und Unternehmer bekannt, doch irgendwie ist Fußball sein Leben.

In der Jugend beim BSK gekickt, danach bei der SVK

Seine ganze Jugend hat er beim BSK gespielt, ehe er wegen einer Verletzung seine Karriere frühzeitig beenden musste. Doch als Trainer machte er weiter, im Jugend- und später im Seniorenbereich: FC Blonhofen, FC Kempten, SV Mauerstetten, FC Memmingen und wieder der BSK. Und zwischenzeitlich war Pisanu auch insgesamt 15 Jahre bei der SpVgg Kaufbeuren Trainer sowie Jugendleiter. „Schon damals habe ich Turniere bei der SVK organisiert“, berichtet Pisanu.

Kontakte in der Scouting-Abteilung geholt

Da halfen ihm auch seine Kontakte: Während er als Trainer beim Bayernligisten FC Kempten die U18 trainiert hat, war er auch in der Scouting-Abteilung von 1860 München tätig gewesen und lernte dort Profi-Coach Alexander Schmidt kennen. „Durch seine Unterstützung baute ich mir ein Netzwerk auf, mit dem ich jetzt zusammen mit Thomas Hemwings arbeite“, erklärt Pisanu. Doch nicht nur Schmidt lief ihm über den Weg: Bei einem Lehrgang saß er zusammen mit Jürgen Klopp in der Fortbildung, bei einem A-Jugend-Turnier in Kaufbeuren war der jetzige Bayern-Coach Thomas Tuchel dabei: „Der wurde kurz darauf Trainer in Mainz“, erläutert Pisanu.

Gruppenbild mit Prominenz: Toni Pisanu (unten rechts) mit Bud Spencer (im Anzug) in Kaufbeuren. Bild: Pisanu

Und als Wirt durfte er sogar für einen seiner Lieblingsschauspieler dolmetschen: „Eine Filmgesellschaft feierte in Kaufbeuren mit Bud Spencer. Als gastgebender Gastronom musste ich dann übersetzen“, erzählt der 53-Jährige lachend.

Weg von der Straße oder Handy weglegen

Doch die Corona-Pandemie zwang ihn zu einer Pause. Aber 2023 fing Pisanu wieder mit dem Organisieren an – dieses Mal für den BSK: „Ich will dem Verein helfen, wieder eine gute Jugend-Abteilung zu bekommen.“ Denn Pisanu versteht seine Fußball-Arbeit auch ein wenig als Sozialarbeit: In Neugablonz stammten viele Kinder aus verschiedenen Kulturen und würden teilweise von ihren Eltern dort nur geparkt. Pisanu hofft, die Eltern mehr ins Boot zu kriegen. Zugleich sollen „die Kinder auch von der Straße. Oder das Handy weglegen oder weg vom PC und raus aus dem Zimmer auf den Platz“. Dahinter steckt bei ihm auch ein persönliches Motiv: „Ich bin hier aufgewachsen und groß geworden. Ich will dem Verein etwas zurückgeben.“

200 Kinder privat untergebracht

Und der BSK, aber auch andere beteiligte Vereine helfen mit: So nahmen bei einem Turnier die teilnehmenden Vereine TSV Kottern, FC Memmingen und DJK Seyfriedsberg jeweils eine Gastmannschaft auf, ein Team übernachtete in der Dreifachturnhalle und 60 Kinder bei Gastfamilien in Neugablonz. „So waren insgesamt 200 Kinder mithilfe des BSK und Ehrenamtlichen untergebracht. Das ist ja auch eine große Verantwortung“, erklärt Pisanu.

U21-Nationalcoach in Neugablonz

Lob gab es für das Engagement auch vom Cheftrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, Antonio di Salvo, der sich ein Turnier in Neugablonz angeschaut hat: „Das gefällt mir sehr gut.“ Der Coach war dort, um Talente zu entdecken: „Spieler, die sich durchsetzen wollen oder aus der Reihe tanzen.“ Und da der Spaß und das Engagement nicht enden sollen, tüftelt Pisanu schon am nächsten Turnier – an einem Tag für die U14: FC Bayern und 1860 München, Basel, Kaiserslautern, Nürnberg, Salzburg und regionale Vertreter sollen dabei sein, kündigt Pisanu an: „Das wird ein kurzes und knackiges Turnier.“

Aber Pisanu betont auch: „Von dieser Arbeit profitiert nicht nur der BSK, sondern die ganze Stadt. Das ist mir als Bürger von Kaufbeuren wichtig.“