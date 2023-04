Matsch, Platznot, Verkehrsprobleme: Wann schafft die Stadt Abhilfe auf  Wertstoffhöfen?

Die Kritik an den Wertstoffhöfen in Kaufbeuren reißt nicht ab. Die Pläne für ein neues Wertstoffzentrum liegen in der Schublade. Was ist geplant?

Der Zustand des Werstoffhofs an der ehemaligen Mülldeponie in der Mindelheimer Straße ärgert viele Kaufbeurer. „Gerade während der aktuellen Regenfälle macht der unbefestigte Untergrund den Besuch zu einer Schlammschlacht“, sagt ein Leser. Am Wertstoffhof in der Liegnitzer Straße sei es zudem zu eng, die Parksituation untragbar. „Wann schafft die Stadt endlich Abhilfe?“

Die Pläne dazu im städtischen Baureferat sind weit gediehen. Bis voraussichtlich Anfang 2024 soll ein neues Wertstoffzentrum in der Buronstraße, auf dem Gelände der Kläranlage, errichtet werden. Dort führt die Stadt die Kapazitäten der bisherigen Wertstoffhöfe in der Mindelheimer Straße und in der Liegnitzer Straße sowie der Grüngutannahmestellen unter einem Dach zusammen.

Neues Wertstoffzentrum in Kaufbeuren: Alles unter einem Dach

„Durch den neuen stadtnäheren Standort wird sich der Anfahrtsweg für die meisten Bürgerinnen und Bürger verkürzen“, sagt der Sprecher des Rathauses, Tobias Müller. Bei dem Neubau gehe es aber nicht nur um einen zentralen Standort. Neue Trennvorschriften, beispielsweise für die Sammlung von Elektroaltgeräten und in der Akku- und Batteriesortierung, seien in dem geplanten Wertstoffzentrum ebenfalls umsetzbar. Ein weiterer Aspekt laut Müller: „Maßvolle Ausbaureserven“ sicherten Raum für künftige Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, die sich immer wieder gesetzlichen Änderungen anpassen müsse. Ein wichtiger Punkt sei zudem die Verkehrssicherheit. Kundenverkehr und Logistik seien strikt getrennt.

Das Wertstoffzentrum wird zudem barrierefrei angelegt. Das heißt, die Container sollen tiefer stehen als die Anlieferungsebene, so dass ein Einwurf von oben möglich und kein Treppensteigen mehr notwendig ist. Für Kaufbeuren zudem eine Premiere: Das Wertstoffzentrum wird mit einem 130 Meter langem Dach samt aufgesetzter Fotovoltaikanlage ausgestattet. Bei dem Zentrum handelt es sich laut Stadt um einen „Zweckbau in robuster Ausführung“, der 4,7 Millionen Euro kosten soll.