Westendorfer ärgern sich über Fehlkonstruktion

Bei der Bürgerversammlung in Westendorf werden die Fußgängerbrücken kritisiert. Was Bewohner daran auszusetzen haben und wie die Gemeinde reagiert.

24.09.2022 | Stand: 17:09 Uhr

„Was war, was ist, was wollen wir machen“, so hat Bürgermeister Fritz Obermaier die Bürgerversammlung für Westendorf eröffnet. Besonders die vier derzeit gesperrten Fußgängerbrücken in Westendorf, also die Verbindung zwischen Gennachstraße und Erzabt-Schmid-Straße, wurden heiß diskutiert. Die Brücken hätten erheblichen Unmut bei der Bevölkerung hervorgerufen, sagte der Bürgermeister.

„Wir waren alle restlos überrascht“, ergänzte er. Der aktuelle Zustand sei reklamiert, umfassende Änderungen sollen umgesetzt und von einem Sachverständigen begleitet werden. Die steilen Übergänge sollen dabei abgeflacht werden. Sogenannte Umlaufsperren sind für die Sicherheit von Radfahrern eingeplant.

Westendorfer nennt Fußgängerbrücken eine Fehlkonstruktion

Erich Negele meinte, die Brücken seien eine Fehlkonstruktion: Die Neigung sei viel zu stark und das Geländer für Kinder sehr gefährlich. Mehrere Bürger schlugen in dieselbe Kerbe. „Wir werden das abändern lassen, das muss wesentlich besser werden“, gab Obermaier zur Antwort. Westendorfs stellvertretender Bürgermeister Manfred Wind erwähnte, dass die Brücken bereits bei der Bürgerversammlung 2019 vorgestellt wurden – damals habe es keinerlei Einwände gegeben.

In der Schule waren dringende Umbaumaßnahmen notwendig: Ein zweiter Fluchtweg wurde während der Corona-Pause umgesetzt. „Es war eine sehr diffizile Baustelle, nun ist aber alles erledigt“, resümierte der Bürgermeister.

Großbaustelle in Westendorf: Bauzeit extrem gestreckt

Neben Straßensanierungen und bereits verkauften Bauplätzen kam Obermaier auf die Großbaustelle in Westendorf zu sprechen. Die extrem gestreckte Bauzeit habe den Bürgerinnen und Bürgern viel abverlangt, sagte er. Nun seien neben dem Hochwasserschutz ein geschlossenes Gehwegnetz und zwei neue Bushaltestellen entstanden.

Um den immer größeren Anforderungen an die Feuerwehren gerecht zu werden, sollen die Wehren Dösingen und Westendorf zusammengeschlossen werden. Dieser Maßnahme wurde bereits mit großer Mehrheit zugestimmt.

Die Situation im Kindergarten ist wegen Personalmangels angespannt. Dadurch können derzeit die Nachmittagsgruppen nicht angeboten werden. „Wir sind intensiv unterwegs, Personal zu finden“, sagte Obermaier, das stelle sich aber als schwierig heraus.

Der sichere Gehweg „Erlebbare Gennach“, der entlang des Bachs in Dösingen entstehen soll, wird durch umfassende Fördermaßnahmen unterstützt. Der Bürgermeister bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Grundstücksbesitzern, die für das Projekt Flächen bereitgestellt hatten. Auf die Hilfe der Bewohnerinnen und Bewohner sei man auch für das Musikfest 2024 angewiesen: Dafür werden helfende Hände gesucht.

Breitbandausbau schreitet in Westendorf voran

Auf die Frage von Andreas Willnecker nach dem Stand des Breitbandausbaus erklärten die Gemeindevertreter, der erste Schritt für den Ausbau sei bereits erfolgt und im zweiten werde an alle Gebäude Glasfaser gelegt.

„Die Verbindungsstraße zwischen Westendorf und Untergermaringen wird nächstes Jahr in Angriff genommen“, antwortete Obermaier auf die betreffende Frage von Josef Singer. Dem Vorschlag von Jürgen Matuschak, die Nebenstraßen für den Schwerlastverkehr zu sperren, konnte der Bürgermeister nicht beipflichten.

