Westendorfer Mattenfüchse bei renommierten im Einsatz

TSV Westendorf schickt zum internationalen Wittelsbacher Landturnier seine jüngsten Ringer - und holt mit den Ringnovizen den sechsten Platz.

03.04.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Das Wittelsbacher Landturnier hat sich seit vielen Jahren bereits einen Namen gemacht. Immer wenn der TSV Aichach einlädt, kommen die Vereine in Scharen angefahren. Selbst aus Tschechien, Italien und Österreich reisen die Clubs an, um bei dem sportlichen Highlight für die A- bis zur E-Jugend dabei sein zu können. Der TSV Westendorf ging mit 20 Teilnehmern auf die Matte.

Eine Chance für die ganz Kleinen

Weil parallel die bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Zirndorf stattgefunden haben, gingen vor allem die ganz jungen Mattenfüchse an den Start. Am Ende holte der TSV Westendorf jeweils zwei erste, zweite und dritte Plätze. In der Vereinswertung landeten die Ostallgäuer mit 88 Punkten auf Rang sechs. Der Isaria Unterföhring sicherte sich mit 167 Punkten Rang eins, vor dem tschechischen Vertreter Holov, der wie Westendorf mit 20 Athleten angetreten war.

264 Athleten aus 33 Vereinen

Insgesamt nahmen 264 Teilnehmer aus 33 Vereinen an dem Spektakel teil. Auch der TSV Kottern und SV 29 Kempten aus dem Oberallgäu schickten ihre Nachwuchsathleten nach Aichach.