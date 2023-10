Westendorfer schultern die Grizzlys - 30:0 in der Ringer-Oberliga

Dem TSV Westendorf gelingt in der Oberliga ein fulminanter 30:0-Kantersieg gegen Nürnberg II. Jetzt können sich die Ostallgäuer erst einmal ausruhen.

05.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Ringer des TSV Westendorf haben am Tag der Deutschen Einheit einen fulminanten Auftritt hingelegt. Die Ostallgäuer fertigten die Zweite Mannschaft der Nürnberg Grizzlys mit sage und schreibe 30:0 ab. Die Norisstädter schafften in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick keinen Einzelsieg, wenngleich einige Duelle aber auch hätten anders ausgehen können. Unterm Strich war es für die rund 400 Zuschauer ein kurzweiliger Abend.

Pausenstand von 14:0

Schon zur Pause war die Messe gelesen. Der Gastgeber führte bereits mit 14:0. Einen großartigen Auftakt feierte Niklas Steiner (57 Kilo, Freistil), der Robin Noth vorzeitig schulterte. Im Schwergewicht schaffte Felix Kiyek im Griechisch-römischen Stil einen 5:0-Punktesieg gegen Philipp Vanek. Auf Augenhöhe standen sich Westendorfs Michael Steiner (61 Kilo, Greco) und Julian Edel gegenüber. Der Ostallgäuer blieb nach sechs Minuten Kampfzeit mit 5:2 siegreich.

Nasrat Nasratzada gewinnt verletzt

Neuzugang Olexandr Eftekhari (98 Kilo, Freistil) musste sich anfangs gegen den Grizzly Franco Besold mühen, doch am Ende zwang er ihn mit 10:0-Wertungspunkten in die Knie. Einen starken Auftritt zeigte dagegen Nasrat Nasratzada (66 Kilo, Freistil). Zur Pause führte er bereits mit 8:0, zog sich allerdings eine Fußverletzung zu. Trotzdem biss er auf die Zähne und gewann gegen Daniel Walter, der sich nach einer schwerwiegenden Schulterverletzung wieder auf die Matte zurückgekämpft hat, mit 16:5-Wertungspunkten.

Philipp Reiner und Daniel Joachim müssen kämpfen

Selbst im zweiten Abschnitt des Kampfabends gaben sich die Gäste nicht geschlagen. Allerdings mussten sich Philipp Reiner (86 Kilo, Greco) und Daniel Joachim (75 Kilo, Freistil) schon mächtig strecken. Keine Probleme hatten dagegen Neuzugang Avgustin Spasov (71 Kilo, Greco), Simon Einsle (80 Kilo, Freistil) und Schlussringer Ion Gaimer (75 Kilo, Greco), die ihre Gegner technisch überlegen beherrschten und jeweils vier weitere Mannschaftspunkte dadurch einfuhren.

Der Gästetrainer erklärt

Der 30:0-Kantersieg über die Grizzlys fiel auch deshalb so deutlich aus, „weil wir einfach zu viele krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen haben. Und einige Ringer sind leider noch nicht auf dem Level für die Oberliga“, erklärte Gästecoach Alp Senyigit. Westendorfs Cheftrainer Maximilian Goßner zeigte sich überrascht und glücklich, dass das Ergebnis so hoch ausfiel. Er attestierte seinen Athleten einen starken Auftritt: „Jeder hat abgeliefert.“

Westendorf damit in der Liga im Soll

Am Wochenende sind die TSV-Recken wettkampffrei, können sich somit etwas erholen und aus der Ferne die Entwicklung in der Oberliga verfolgen. „Die Pause tut uns schon gut“, meint Goßner. Derzeit liegt Westendorf mit 10:2-Punkten auf Rang zwei, nur Primus TSV Burgebrach ist noch ungeschlagen. „Wir sind definitiv im Soll. Da jetzt Anger überraschend in Oberölsbach verloren hat, bleibt es weiterhin spannend“, erläutert Goßner. Der TSV Westendorf hat es in der Vorrunde noch daheim mit der Bundesliga-Reserve des SV Wacker Burghausen zu tun, ehe es dann zum SC Anger geht.