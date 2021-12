Wie Allgäuer Kleider im Sudan helfen

Die Kaufbeurer FOS/BOS nimmt zum zweiten Mal an der Aktion „Meins wird deins“ teil. Wie die Schülerinnen und Schüler gutes tun wollen.

07.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Die FOS/BOS hat dieses Jahr schon zum zweiten Mal an der „Meins wird deins“-Aktion der Aktion Hoffnung teilgenommen. Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk der Sternsinger in Aachen veranstaltet die regionale Aktion Hoffnung jährlich um den Martinstag am 11. November diese Textil-Spendenaktion.

Vorbild des Heiligen Martin

Kindertageseinrichtungen, Schulen und Pfarrgemeinden können sich beteiligen und Kleidung teilen. Dabei soll die Barmherzigkeit nach dem Vorbild des Heiligen Martin im Vordergrund stehen.

In diesem Jahr unterstützen die Organisatoren Kinder und Mütter im Südsudan und tragen mit den Erlösen aus der Aktion zur Verbesserung der medizinischen Versorgung vor Ort bei.

Erlös geht in den Südsudan

Die gesammelten Kleidungsstücke der Schülerinnen und Schüler aus Kaufbeuren gingen an die Kleidersammelstelle der Aktion in Ettringen. Nun werden die gut erhaltenen Kleider in den Secondhandshops der christlichen Hilfsorganisation verkauft. Der Erlös aus diesen Verkäufen kommt dann den Projekten im Südsudan zugute.

Auch an der „Geschenk mit Herz“-Aktion von Humedica hat sich die FOS/BOS dieses Jahr schon zum wiederholten Mal beteiligt. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation bringt gespendete Weihnachtspäckchen zu armen Kindern in Europa und der Welt.

