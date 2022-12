Wie der Löschzug Neugablonz an einen australischen Feuerwehrhelm kommt

Der Löschzug Kaufbeuren pflegt seit Jahren eine Freundschaft mit Feuerwehrchef Steve Marriott aus Australien. Nun gab es ein Wiedersehen.

27.12.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Mit Verbandsführer Steve Marriott von der Feuerwehr New South Wales in Australien pflegt der Löschzug Neugablonz seit Jahren eine Freundschaft. Nach einer coronabedingten Pause fand nun das erste Treffen statt, bei dem die Neugablonzer einen australischen Feuerwehrhelm als Geschenk in Empfang nehmen durften. Der Helm bekomme einen Ehrenplatz im Gerätehaus in der Perlengasse, versprachen die Gastgeber.

Löschzug Neugablonz: Neue Mitglieder willkommen

Trotz vieler Unterschiede – so kann sich in Australien ein Buschfeuer schon mal vier Wochen hinziehen – stehen die Gemeinsamkeiten im Vordergrund. Denn auch in Australien ist die Mehrzahl der Feuerwehrleute ehrenamtlich tätig.

Die Mitglieder des Löschzuges Neugablonz in der Feuerwqehr Kaufbeuren freuen sich jederzeit über neue Mitglieder. Weitere Informationen per e-Mail unter der Adresse z3@feuerwehr-neugablonz.de.