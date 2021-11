Wie die Allgäuer Hilfsorganisation Humedica Kinder zu Weihnachten glücklich macht

Für die Aktion „Geschenk mit Herz“ sucht Humedica in Kaufbeuren weitere Helfer. Warum es derzeit zu wenig Interessenten für diese Aufgabe gibt und wie die Logistik in Corona-Zeiten organisiert ist.

30.11.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Die Lagerhalle der Neugablonzer Hilfsorganisation Humedica hat sich wieder in ein Depot voller Geschenke verwandelt. Doch die vielen bunt verpackten Kartons bedeuten viel Arbeit für die Helfer, die prüfen, sortieren, ergänzen, neu verpacken und alles verladen müssen, damit bedürftige Kinder in Osteuropa und darüber hinaus rechtzeitig zum Fest ihre Pakete in den Händen halten können. In Zeiten der Pandemie hat sich die Organisation ein Ziel gesetzt: Keine Einschränkungen bei den Spenden und volle Sicherheit für die ehrenamtlichen Helfer, von denen noch etliche gesucht werden. „Die Sorge vor einer Infektion ist erkennbar“, sagt Humedica-Sprecher Sebastian Zausch. Gleichzeitig betont er, dass es angesichts der Sicherheitsvorkehrungen und Organisation keinen Grund zur Sorge über das übliche Maß hinaus gibt.