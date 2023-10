Wie die alten Möbel aus dem Westendorfer Bürgerhaus verwertet werden

Der Westendorfer Gemeinderat beschließt, das alte Inventar des Bürgerhauses "Alpenblick" gegen Spenden abzugeben. Was sonst noch auf der Tagesordnung stand.

23.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit fünf Bauanträgen und dem Verbleib der alten Möbel aus dem Bürgerhaus befassten sich die Räte bei der jüngsten Sitzung in Westendorf. Zu einem Antrag auf Bau eines Privathauses am Kapellweg in Dösingen wurde das gemeindliche Einvernehmen ohne Einwände erteilt. Etwas komplizierter gestaltete sich die Beratung bei zwei weiteren Privatbauten. In einem Fall wurde die Kubatur eines Kelleranbaus als zu groß erachtet, um ihn als untergeordnet einzustufen. Die Folge wäre, dass der Anbau laut Bebauungsplan ein Satteldach erhalten müsste. Der Bauherr möchte allerdings eine Terrasse auf dem Baukörper realisieren. Ob ein Befreiungsantrag Aussicht auf Erfolg hat, soll nun mit den Bauherren und dem Landratsamt diskutiert werden.

Zudem wurde eine Doppelhausplanung eingereicht, die im vorgesehenen Baufenster des Grundstücks auch umsetzbar wäre. Der Bebauungsplan im betroffenen Baugebiet sieht aber keine Doppelhäuser vor. Auch dieser Fall soll mit dem Landratsamt beraten werden. Für die gewerblichen Bauanträge bei der Sitzung, die Erweiterung eines Milchviehstalls und die Errichtung einer Freiflächen Fotovoltaik-Anlage in Westendorf, wurde das Einvernehmen erteilt.

Planung für Fußwegbrücken in Westendorf im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt

Um die alten Möbel aus dem Bürgerhaus (circa 200 bis 300 Stühle und zugehörige Tische) nicht einfach entsorgen zu müssen, einigte sich der Rat, Vereinen und Bürgern die Möbel gegen eine Spende anzubieten. Der Erlös geht innerorts an soziale Zwecke. Der Tagesordnungspunkt „Vergabe der Planungsleistung für die neuen Fußwegbrücken“ wurde in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verlegt.